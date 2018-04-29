Дуров предупредил о проблемах в работе Telegram по всей Европе

1 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Больше всего сбоев в работе Telegram зафиксировано в Великобритании, Германии, Нидерландах, Италии и в Украине в районе Киева
Фото: pixabay

Больше всего сбоев в работе Telegram зафиксировано в Великобритании, Германии, Нидерландах, Италии и в Украине в районе Киева

В Европе в пользователей мессенджера Telegram могут возникнуть сбои, сообщил его владелец Павел Дуров в Twitter.

"Массовый перегрев в одном из кластеров серверов Telegram может вызвать некоторые проблемы с подключением у европейских пользователей в течение следующих нескольких часов. Просим прощения за неудобства – проблема решается", – написал он. 

Согласно сервису Downdetector, который отслеживает работу интернет-ресурсов, по состоянию на 3.40 по киевскому времени наибольше сбоев в работе Telegram зафиксировано в Великобритании, Германии, Нидерландах, Италии и в Украине в районе Киева.

В России, где власти пытаются блокировать мессенджер Дурова, массовые проблемы зафиксированы только в районе Москвы и Санкт-Петербурга.

Ранее сообщалось, что в России исключили возможность полной блокировки Telegram.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове