В России исключили возможность полной блокировки Telegram

Полностью заблокировать мессенджер Telegram в России невозможно, заявил интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.

"Заблокировать его посредством блокировки IP-адресов невозможно, и война будет продолжаться вечно даже с учетом того, что клиентская часть Telegram - это открытый код, его можно проанализировать и понять, как он работает", - сказал он, пишут РИА Новости.

Мариничев назвал существующий механизм блокировок неэффективным, так как Telegram – это не сайт, а приложение.

Он также предложил бороться с авторами нелегального контента, а не с сервисом.

13 апреля московский суд принял решение заблокировать мессенджер Telegram на территории России. Причиной подобных мер стал отказ сервиса предоставить ФСБключи шифрования, позволяющие читать переписку пользователей. Эта обязанность содержится в антитеррористическом пакете законов (известном как "закон Яровой"), принятом Госдумой в июне 2016 года.

Кроме блокировки мессенджера, у некоторых российских пользователей в ночь на 22 апреля появились проблемы с доступом к стартовой странице сайта Google. По словам генерального директора провайдера Diphost Филиппа Кулина, Роскомнадзор заблокировал около 63 IP-адресов Google.

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17 апреля стало известно о миллионах заблокированных адресов Amazon и Google, сервисы которых Telegram использует для обхода блокировки. Известно также о перебоях в работе Viber, Одноклассников, сервисов Microsoft, VPN и прокси-сервисов и других.

На 30 апреля в Москве объявили о проведении митинга из-за блокировки мессенджера.

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