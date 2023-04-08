Ехал в Молдову. Пограничники задержали мужчину, пытавшегося вывезти мощи 80-ти святых
Пограничники задержали мужчину, пытавшегося вывезти мощи 80-ти святых (Фото:ГПСУ)
Пограничники на пункте пропуска Табаки Одесской области задержали мужчину, который пытался вывезти мощи 80 святых и другие церковные вещи.
Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.
Отмечается, что при осмотре грузовика Volvo в пункте пропуска Табаки пограничники совместно с таможенниками обнаружили ковчег с мощами 80-ти святых (мощи — высохшие, мумифицированные останки человека, которого церковь считает святой), икону и храмовый аналой (высокий четырехугольный покрытый тканью столик, используемый во время богослужений).
По данным пограничной службы, гражданин Молдовы по поручению своего товарища из Одессы должен был перевезти все предметы через границу и доставить в храм Покрова Пресвятой Богородицы в город Вулканешты, вроде бы по праздникам. Из-за небрежной перевозки мощи выпали из своих мест.
По факту выявления преступления, предусмотренного ст. 201 УКУ Контрабанда пограничники уведомили СБУ и подразделение Национальной полиции. По результатам проведенных совместных мероприятий с сотрудниками правоохранительных органов предметы церковной утвари изъяли, открыли уголовное производство. Статья предусматривает лишение свободы сроком от трех до семи лет.