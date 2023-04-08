Ехал в Молдову. Пограничники задержали мужчину, пытавшегося вывезти мощи 80-ти святых 8 апреля, 16:18 Пограничники задержали мужчину, пытавшегося вывезти мощи 80-ти святых (Фото:ГПСУ)

Пограничники на пункте пропуска Табаки Одесской области задержали мужчину, который пытался вывезти мощи 80 святых и другие церковные вещи.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Отмечается, что при осмотре грузовика Volvo в пункте пропуска Табаки пограничники совместно с таможенниками обнаружили ковчег с мощами 80-ти святых (мощи — высохшие, мумифицированные останки человека, которого церковь считает святой), икону и храмовый аналой (высокий четырехугольный покрытый тканью столик, используемый во время богослужений).

Видео дня

По данным пограничной службы, гражданин Молдовы по поручению своего товарища из Одессы должен был перевезти все предметы через границу и доставить в храм Покрова Пресвятой Богородицы в город Вулканешты, вроде бы по праздникам. Из-за небрежной перевозки мощи выпали из своих мест.

По факту выявления преступления, предусмотренного ст. 201 УКУ Контрабанда пограничники уведомили СБУ и подразделение Национальной полиции. По результатам проведенных совместных мероприятий с сотрудниками правоохранительных органов предметы церковной утвари изъяли, открыли уголовное производство. Статья предусматривает лишение свободы сроком от трех до семи лет.