Ростов и Таганрог атаковали дроны, в Новочеркасске — попадание в районе железнодорожного вокзала

23 июля, 05:44
Атака на железнодорожный вокзал в Новочеркасске (Фото: Exilenova / Telegram)

В ночь на 23 июля в ряде регионов РФ, в частности в Ростове-на-Дону и Таганроге, прозвучала серия взрывов. Министерство обороны РФ сообщило о масштабной якобы «атаке украинских беспилотников».

По данным российских источников, с 21:00 до 23:40 российские силы противовоздушной обороны сбили 51 дрон в воздушном пространстве Курской, Брянской, Ростовской, Орловской, Калужской, Тульской и Липецкой областей.

Наибольшая активность фиксировалась в пригороде Ростова-на-Дону и Таганроге. Местные жители сообщали о многочисленных взрывах, шуме двигателей дронов и вспышках в небе.

Также есть сообщения об атаке на железнодорожный вокзал в Новочеркасске. На кадрах зафиксировано попадание по объекту.

Официальная информация о пострадавших или повреждений на территории РФ пока не обнародована.

Редактор: Дарья Харченко

