За сутки Россия потеряла РСЗО, средство ПВО, 54 артсистемы и 1170 солдат убитыми и ранеными — Генштаб ВСУ

21 июля, 08:27
Российская армия потеряла на войне в Украине около 200 единиц военной техники за сутки (Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российская армия потеряла на войне в Украине около 200 единиц военной техники за сутки (Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko)

Страна-агрессор Россия в период с 22 февраля 2022 года по 21 июля 2025 года потеряла на войне против Украины примерно 1 043 160 солдат. Потери армии РФ за сутки составляют ориентировочно 1170 оккупантов убитыми и ранеными.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в понедельник, 21 июля.

Украинские военные также уничтожили:

  • танков — 11037 (+2) ед
  • боевых бронированных машин — 23028 (+7) ед
  • артиллерийских систем — 30637 (+54) ед
  • РСЗО — 1444 (+1) ед
  • средств ПВО — 1199 (+1) ед
  • самолетов — 421 (+0) ед
  • вертолетов — 340 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 47181 (+199)
  • крылатых ракет — 3515 (+0)
  • кораблей/катеров — 28 (+0)
  • подводных лодок — 1 (+0)
  • автомобильной техники и автоцистерн — 55859 (+132)
  • специальной техники — 3934 (+2).

Инфографика: Генеральный штаб ВСУ

12 июня Генштаб ВСУ сообщил, что потери армии страны-агрессора превысили 1 миллион человек.

10 июля издание The Economist писало, что во время так называемого летнего наступления РФ, начавшегося 1 мая, российские войска могли потерять около 31 000 человек — это больше, чем на любом другом этапе войны.

Редактор: Ева Сластнова

poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

