За сутки Россия потеряла РСЗО, средство ПВО, 54 артсистемы и 1170 солдат убитыми и ранеными — Генштаб ВСУ
Российская армия потеряла на войне в Украине около 200 единиц военной техники за сутки (Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko)
Страна-агрессор Россия в период с 22 февраля 2022 года по 21 июля 2025 года потеряла на войне против Украины примерно 1 043 160 солдат. Потери армии РФ за сутки составляют ориентировочно 1170 оккупантов убитыми и ранеными.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в понедельник, 21 июля.
Украинские военные также уничтожили:
- танков — 11037 (+2) ед
- боевых бронированных машин — 23028 (+7) ед
- артиллерийских систем — 30637 (+54) ед
- РСЗО — 1444 (+1) ед
- средств ПВО — 1199 (+1) ед
- самолетов — 421 (+0) ед
- вертолетов — 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 47181 (+199)
- крылатых ракет — 3515 (+0)
- кораблей/катеров — 28 (+0)
- подводных лодок — 1 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн — 55859 (+132)
- специальной техники — 3934 (+2).
12 июня Генштаб ВСУ сообщил, что потери армии страны-агрессора превысили 1 миллион человек.
10 июля издание The Economist писало, что во время так называемого летнего наступления РФ, начавшегося 1 мая, российские войска могли потерять около 31 000 человек — это больше, чем на любом другом этапе войны.
