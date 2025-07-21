Российская армия потеряла на войне в Украине около 200 единиц военной техники за сутки (Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko)

Страна-агрессор Россия в период с 22 февраля 2022 года по 21 июля 2025 года потеряла на войне против Украины примерно 1 043 160 солдат. Потери армии РФ за сутки составляют ориентировочно 1170 оккупантов убитыми и ранеными.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в понедельник, 21 июля.

Украинские военные также уничтожили:

танков — 11037 ( +2) ед

+2) ед боевых бронированных машин — 23028 ( +7) ед

+7) ед артиллерийских систем — 30637 ( +54) ед

+54) ед РСЗО — 1444 ( +1) ед

+1) ед средств ПВО — 1199 ( +1) ед

+1) ед самолетов — 421 ( +0) ед

+0) ед вертолетов — 340 ( +0)

+0) БПЛА оперативно-тактического уровня — 47181 ( +199)

+199) крылатых ракет — 3515 ( +0)

+0) кораблей/катеров — 28 ( +0)

+0) подводных лодок — 1 ( +0)

+0) автомобильной техники и автоцистерн — 55859 ( +132)

+132) специальной техники — 3934 ( +2).

Инфографика: Генеральный штаб ВСУ

12 июня Генштаб ВСУ сообщил, что потери армии страны-агрессора превысили 1 миллион человек.

10 июля издание The Economist писало, что во время так называемого летнего наступления РФ, начавшегося 1 мая, российские войска могли потерять около 31 000 человек — это больше, чем на любом другом этапе войны.