В РФ заявили об очередной атаке дрона по Белгородской области
Город Валуйки Белгородской области (иллюстративное фото) (Фото:must-see.top)
Министерство обороны РФ заявило, что в ночь на 13 августа украинский беспилотник пытался атаковать российскую территорию, но якобы был сбит над Белгородской областью.
Об этом говорится в сообщении минобороны РФ в Telegram .
Около четырех часов утра БПЛА якобы пытался осуществить атаку на объекты на территории РФ.
Оккупанты утверждают, что дрон был обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области.
В минобороны РФ уверяют, что в результате атаки беспилотника нет разрушений и пострадавших.