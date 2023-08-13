В РФ заявили об очередной атаке дрона по Белгородской области

13 августа, 07:29
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Город Валуйки Белгородской области (иллюстративное фото) (Фото:must-see.top)

Город Валуйки Белгородской области (иллюстративное фото) (Фото:must-see.top)

Министерство обороны РФ заявило, что в ночь на 13 августа украинский беспилотник пытался атаковать российскую территорию, но якобы был сбит над Белгородской областью.

Об этом говорится в сообщении минобороны РФ в Telegram .

Около четырех часов утра БПЛА якобы пытался осуществить атаку на объекты на территории РФ.

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Оккупанты утверждают, что дрон был обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области.

Видео дня

В минобороны РФ уверяют, что в результате атаки беспилотника нет разрушений и пострадавших.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Беспилотник Белгородская область БПЛА Белгород Дроны

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