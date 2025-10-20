Испанский аэропорт приостанавливал полеты из-за неизвестного дрона

В районе испанского аэропорта Пальма-де-Майорка в воскресенье, 19 октября, зафиксировали неизвестный беспилотник , из-за чего работу аэропорта временно приостановили примерно на 35 минут.

Как сообщает Dario de Mallorca, по меньшей мере шесть экипажей самолетов заметили дрон. Из-за инцидента несколько рейсов пришлось перенаправить в другие аэропорты. В службе авианавигации Enaire объяснили, что полеты остановили из соображений безопасности.

Движение воздушных судов восстановили после стабилизации ситуации. Всего перенаправили восемь рейсов.

Инцидент произошел в день, когда главный аэропорт Майорки работал с особенно высокой нагрузкой — в этот день было запланировано почти 900 взлетов и посадок.

Из-за появления дрона несколько рейсов, которые должны были прибыть на остров, пришлось перенаправить на Ибицу, Менорку и Барселону.

Аэропорт Пальма-де-Майорка, расположенный в восьми километрах от города Пальма, является третьим по загруженности в Испании после аэропортов в Мадриде и Барселоне.

Российские провокации на территории стран НАТО — что известно

С 10 сентября 2025 года РФ регулярно нарушает воздушное пространство стран-членов НАТО. За это время российские дроны и самолеты, а также неизвестные БПЛА, регулярно фиксировали над территорией Польши, Румынии, Эстонии, Дании, США, Франции, Германии.

23 сентября на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции в Нью-Йорке Дональд Трамп заявил, что страны НАТО должны сбивать российские самолеты, если они заходят в их воздушное пространство.

Инфографика: NV

После нарушения воздушного пространства Эстонии российскими самолетами МиГ-31 министр обороны Литвы Довиле Шакалене напомнила о случае 2015 года, когда Турция сбила российский Су-34, который находился в ее воздушном пространстве 17 секунд.

25 сентября в эфире радиостанции RTL посол России во Франции Алексей Мешков заявил, что если НАТО собьет российский самолет, это будет означать начало военного конфликта.