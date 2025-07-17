В США разработали дешевый ударный дрон LUCAS, построенный по подобию шахеда

В США показали дешевый ударный дрон LUCAS (Фото: via Defense Blog)

США представили собственный недорогой боевой беспилотник, призванный конкурировать с Shahed-136.

Об этом сообщает Defense Blog.

Министр обороны Пит Хегсет 17 июля ознакомился с новой недорогой беспилотной ударной системой LUCAS. Система призвана создать гибкую, настраиваемую платформу для поддержки распределённых операций в Индо-Тихоокеанском регионе.

Компания SpektreWorks описала LUCAS как «надёжную и экономичную беспилотную воздушную систему», предназначенную для работы в условиях с минимальными логистическими требованиями".

Открытая архитектура дрона позволяет интегрировать в него различную полезную нагрузку, предлагая модульный подход к разведывательным, ударным и коммуникационным миссиям.

LUCAS способен работать как беспилотный летательный аппарат или как боевая система с дополнительным двигателем. Он имеет несколько конфигураций запуска, включая взлет с помощью ракеты и развертывание с борта грузовика, что делает его пригодным для быстрого развертывания силами неспециалистов.

Ожидается, что LUCAS также будет играть роль ретранслятора. По данным SpektreWorks, система уже прошла испытание и готова к производству.

Аналитики считают, что LUCAS сможет усилить потенциал США для рассредоточенных сделок, особенно в Индо-Тихоокеанском регионе.

