Тысяча Shahed-136 за ночь. Когда это будет возможно?

На сегодняшний день производство Shahed-136/Гербера/Пародия выросло на 10−15%, но с определенными нюансами

Суточная выдача готовой продукции Shahed-136 составляет более 100 единиц, +/- 10%-15%. Нюанс в данной категории в том, что вариативности в минус больше чем в плюс, поскольку Shahed-136 на России практически полностью производится за счет контрабандных поставок, лишь с незначительным импортозамещением.

Производство Shahed-136 зависит от поставок иностранных комплектующих более, чем на 85%, из которых — около 65% китайская продукция, а прочее даже Китай заместить не может, поэтому у российских оккупационных войск в этом вопросе все очень впритык.

Суточная выдача готовой продукции дронов-приманок Гербера/Пародия превышает 100 единиц, но вариация +/- 10%-15% больше все-таки в +15%, поскольку дрон дешевый и примитивный. В его производстве меньше критично важных комплектующих иностранного производства, в основном те, которые можно заместить легкой контрабандой, либо прямой поставкой из Китая.

Таким образом, суммарное производство этой комбинированной категории в сутки составляет до 230 единиц.

С учетом тенденций, не исключаю, что суточный показатель августа составит 250, сентября 280, октября 310, ноября 350, декабря 490−500. Но только при условии, что поставки комплектующих будут стабильными, а производство всего вот этого не будет страдать от ударов дронов, а возможно и вообще будет остановлено по неким неопределенным причинам.

Адептам культа 1 000 Shahed-136 в сутки посвящается. Если вы не утратили свои элементарные вычислительные способности, то ответьте на элементарный вопрос: когда при таких тенденциях и, соответственно, форс-мажорных обстоятельствах, по Украине начнут прилетать каждую ночь 1 000 Shahed-136. Именно Shahed-136. Именно — каждую ночь.

Думайте. Не рефлексируйте.

