Дональд Туск возглавил рейтинг доверия среди поляков

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Туску доверяют почти 43% поляков

Туску доверяют почти 43% поляков

Согласно данным рейтинга общественного доверия центра IBRiS, который проводил опрос 4 апреля, президент Европейского совета Дональд Туск пользуется наибольшим доверием среди поляков.

Туску доверяют 42,8%, передает Onet.pl.

На втором месте премьер-министр Польши Анджей Дуда с 36,5%, а на третьем президент страны Матеуш Моравецкий, которому доверяют 36,5% опрошенных.

Недоверие Туску выразили 42,7% поляков, Моравецкому - 43,9%, а Дуде - 49,2%.

Больше всего поляки не доверяют бывшему министру национальной обороны Польши Антонию Мацеревичу (72,9%) и лидеру правящей партии Право и Справедливость (PiS) Ярославу Качиньскому (64,3%).

Всего было опрошено 1100 жителей Польши.

Ранее сообщалось, что польским депутатам хотят существенно уменьшить зарплату, а у министров забрать премии

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