Дональд Туск возглавил рейтинг доверия среди поляков

Согласно данным рейтинга общественного доверия центра IBRiS, который проводил опрос 4 апреля, президент Европейского совета Дональд Туск пользуется наибольшим доверием среди поляков.
Туску доверяют 42,8%, передает Onet.pl.
На втором месте премьер-министр Польши Анджей Дуда с 36,5%, а на третьем президент страны Матеуш Моравецкий, которому доверяют 36,5% опрошенных.
Недоверие Туску выразили 42,7% поляков, Моравецкому - 43,9%, а Дуде - 49,2%.
Больше всего поляки не доверяют бывшему министру национальной обороны Польши Антонию Мацеревичу (72,9%) и лидеру правящей партии Право и Справедливость (PiS) Ярославу Качиньскому (64,3%).
Всего было опрошено 1100 жителей Польши.
Ранее сообщалось, что польским депутатам хотят существенно уменьшить зарплату, а у министров забрать премии
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