Польским депутатам хотят существенно уменьшить зарплату, а у министров забрать премии

Глава партии Право и справедливость (ПиС) Ярослав Качиньский анонсировал уменьшение заработной платы депутатам Сейма и передачу премий министров на благотворительность.

Как сообщает Польское радио, такое решение принял Политический комитет ПиС.

По словам Качиньского, зарплата депутатов и сенаторов будет уменьшена на 20 процентов. Глава ПиС подчеркнул, что во время голосования по этому проекту будет введена парламентская дисциплина. Если депутат не поддержит законопроект об уменьшении зарплат, то он не войдет в избирательный список - подчеркнул лидер партии.

Министры и государственные секретари передадут на благотворительность денежные премии, которые они получили за свою работу в правительстве.

Речь идет о денежных премиях, которые получили все министры правительства Шидло и сама премьер-министр. Размер премий составлял от 65 до 82 тысяч злотых (примерно от 19-ти до 24 тыс. долларов). Всего же, на денежные премии для правительства в прошлом году было потрачено 1,5 млн злотых.

Качиньский добавил, что ПиС также хочет ввести ограничения на вознаграждение для войтов, мэров, маршалов, старост и их заместителей.