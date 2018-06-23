Додон раскритиковал резолюцию Генассамблеи ООН о Приднестровье

Президент Молдовы Игорь Додон обвинил правительство, которое инициировало голосование за резолюцию ООН о выводе российских войск из Приднестровья, в совершении "очередного антироссийского демарша". Об этом он написал в Facebook.

"Правящая коалиция использует международные платформы в попытках укрепить свои серьезно пошатнувшиеся внутриполитические позиции перед парламентскими выборами, которые состоятся уже через пару месяцев", - отметил Додон.

Президент Молдавии назвал действия правительства пиар-акцией.

"Завершить миротворческую операцию, проходящую на территории нашей страны в соответствии с соглашениями 1992 года и являющуюся одной из самых успешных, можно будет только после того, как оба берега Днестра придут к всеобъемлющему соглашению о полном урегулировании конфликта", - написал молдавский президент.

Додон отметил, что после парламентских выборов правительство займется восстановлением партнерских и стратегических отношений с Россией.

22 июня Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию с призывом вывести иностранные войска с территории Молдовы.

Премьер-министр Молдовы Павел Филип высказал благодарность международным партнерам за поддержку на Генассамблее ООН резолюции о выводе российских войск из Приднестровья.