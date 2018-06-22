22 июня 2018, пятница

Безоговорочно и безотлагательно. Генассамблея ООН призвала вывести российские войска из Приднестровья

1 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Молдова вынесла резолюцию при поддержке Канады, Грузии, Румынии, Украины и Эстонии
Фото: Frank via Flickr

Молдова вынесла резолюцию при поддержке Канады, Грузии, Румынии, Украины и Эстонии

Генеральная Ассамблея ООН в пятницу,22 июня, одобрила резолюцию с призывом вывести иностранные войска с территории Молдовы.

Решение поддержали 64 государства, против - 15, 83 страны воздержались, передает Интерфакс-Украина.

В документе содержится призыв к РФ "в полном соответствии с правилами, безоговорочно и безотлагательно завершить вывод оперативной группы российских вооруженных сил" с территории Приднестровья в соответствие с обязательствами, принятыми на Стамбульском саммите ОБСЕ 1999 года.

Резолюция была вынесена на голосование Молдовой при поддержке Канады, Грузии, Румынии, Украины и Эстонии.

Смотрите также

 

23 августа 2017 года парламент Молдовы принял декларацию о выводе российских войск из Приднестровья. Президент же страны Игорь Додон назвал решение парламента провокацией и осудил его.

22 сентября премьер-министр Молдовы Павел Филипп во время выступления на Генеральной ассамблее ООН призвал Россию полностью и безоговорочно вывести свои войска с суверенной территории Республики - Приднестровья.

Смотрите также

Президент Молдовы Игорь Додон не видит целесообразности в выведении российских войск из Приднестровья и в целом критикует идею своих коллег из правительства и парламента страны.

Кишинев решили договориться с Украиной об использовании для этого ее территории.

Смотрите также

На территории Приднестровья остается Оперативная Группа Российских Войск (ОГРВ) в количестве около 2 тыс. человек и 300 миротворцев. Россия объясняет присутствие войск в Приднестровье "миротворческой операцией".

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Геополитика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове