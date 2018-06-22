Безоговорочно и безотлагательно. Генассамблея ООН призвала вывести российские войска из Приднестровья

Генеральная Ассамблея ООН в пятницу,22 июня, одобрила резолюцию с призывом вывести иностранные войска с территории Молдовы.
Решение поддержали 64 государства, против - 15, 83 страны воздержались, передает Интерфакс-Украина.
В документе содержится призыв к РФ "в полном соответствии с правилами, безоговорочно и безотлагательно завершить вывод оперативной группы российских вооруженных сил" с территории Приднестровья в соответствие с обязательствами, принятыми на Стамбульском саммите ОБСЕ 1999 года.
Резолюция была вынесена на голосование Молдовой при поддержке Канады, Грузии, Румынии, Украины и Эстонии.
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23 августа 2017 года парламент Молдовы принял декларацию о выводе российских войск из Приднестровья. Президент же страны Игорь Додон назвал решение парламента провокацией и осудил его.
22 сентября премьер-министр Молдовы Павел Филипп во время выступления на Генеральной ассамблее ООН призвал Россию полностью и безоговорочно вывести свои войска с суверенной территории Республики - Приднестровья.
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Президент Молдовы Игорь Додон не видит целесообразности в выведении российских войск из Приднестровья и в целом критикует идею своих коллег из правительства и парламента страны.
Кишинев решили договориться с Украиной об использовании для этого ее территории.
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На территории Приднестровья остается Оперативная Группа Российских Войск (ОГРВ) в количестве около 2 тыс. человек и 300 миротворцев. Россия объясняет присутствие войск в Приднестровье "миротворческой операцией".
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