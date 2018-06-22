Безоговорочно и безотлагательно. Генассамблея ООН призвала вывести российские войска из Приднестровья

Молдова вынесла резолюцию при поддержке Канады, Грузии, Румынии, Украины и Эстонии

Генеральная Ассамблея ООН в пятницу,22 июня, одобрила резолюцию с призывом вывести иностранные войска с территории Молдовы.

Решение поддержали 64 государства, против - 15, 83 страны воздержались, передает Интерфакс-Украина.

В документе содержится призыв к РФ "в полном соответствии с правилами, безоговорочно и безотлагательно завершить вывод оперативной группы российских вооруженных сил" с территории Приднестровья в соответствие с обязательствами, принятыми на Стамбульском саммите ОБСЕ 1999 года.

Резолюция была вынесена на голосование Молдовой при поддержке Канады, Грузии, Румынии, Украины и Эстонии.

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