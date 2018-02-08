Неуравновешенный антироссийский жест. Додон раскритиковал парламент за декларацию против вмешательства РФ

Парламент Молдовы принял Декларацию, в которой осуждается посягательство России на информационную безопасность страны и вмешательство в политическую жизнь. Президент Игорь Додон назвал это решение "наиболее неуравновешенным антироссийским жестом".

"Продвигать крайние антироссийские взгляды в стране с широкой пророссийской поддержкой означает политическое и электоральное самоубийство", - написал в Фейсбук президент Молдовы, который и ранее считался другом Москвы.

При этом он прогнозирует партиям падение популярности среди населения, а поддержку РФ Додон считает "политической стабильностью".

"Потому что гражданам нужна геополитически уравновешенная власть, а не власть, которая воюет с воображаемыми врагами", - считает он.

Свою концепцию внешней политики Додон изложил следующим образом: "Молдове необходимо развивать хорошие отношения как с Востоком, так и с Западом".

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Как сообщает Newsmaker.md, парламент Молдовы 8 февраля утвердил Декларацию об осуждении посягательства РФ на информационную безопасность и вмешательство в политическую жизнь Молдовы. Этот шаг предложили депутаты от Демократической партии и группы народных европейцев. Декларацию поддержали либеральные демократы и либералы.

В недавнем выступлении Додон пообещал встретиться с президентом Украины Петром Порошенком. Пока этой встречи не было, хотя молдавский лидер заявляет о заинтересованности в сотрудничестве с Украиной по вопросам Приднестровья.