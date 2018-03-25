Додон прокомментировал идею объединить Молдову и Румынию

Президент Молдовы Игорь Додон прокомментировал митинги в Кишиневе с требованием объединения с Румынией.

По словам Додона, идея объединения с Румынией является абсурдной мечтой из прошлого.

"Мы должны осудить пропаганду этой политической эпидемии в Республике Молдова. Вместо "великого объединения" был организован небольшой банальный протест с тоскливыми речами. Подтверждается, что унионизм – это воздушный шар, который сдуется...", - написал Додон в Facebook.

В воскресенье, 25 марта, в Кишиневе тысячи людей вышли на митинг с требованием объединения Молдовы и Румынии и отставки президента страны Додона.

Марш проводился в честь столетней годовщины присоединения Бессарабии к Румынии в 1918 году, его посетили также и румынские политики. Участники акции держали в руках румынский и молдавский флаги и скандировали "Долой Додона!"