Додон прокомментировал идею объединить Молдову и Румынию

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Игорь Додон

Игорь Додон

Президент Молдовы Игорь Додон прокомментировал митинги в Кишиневе с требованием объединения с Румынией. 

 

По словам Додона, идея объединения с Румынией является абсурдной мечтой из прошлого.  

"Мы должны осудить пропаганду этой политической эпидемии в Республике Молдова. Вместо "великого объединения" был организован небольшой банальный протест с тоскливыми речами. Подтверждается, что унионизм – это воздушный шар, который сдуется...", - написал Додон в Facebook.

В воскресенье, 25 марта, в Кишиневе тысячи людей вышли на митинг с требованием объединения Молдовы и Румынии и отставки президента страны Додона.   

Марш проводился в честь столетней годовщины присоединения Бессарабии к Румынии в 1918 году, его посетили также и румынские политики. Участники акции держали в руках румынский и молдавский флаги и скандировали "Долой Додона!"

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