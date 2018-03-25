В Кишиневе тысячи людей пришли на митинг за объединение Молдовы с Румынией

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Участники акции держат в руках румынский и молдавский флаги и скандируют
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Участники акции держат в руках румынский и молдавский флаги и скандируют "Долой Додона!"

В столице Молдавии Кишиневе тысячи людей вышли на митинг с требованием объединения Молдовы и Румынии и отставки президента страны Игоря Додона. Об этом сообщает Newsmaker.

Марш Унире проводится в честь столетней годовщины присоединения Бессарабии к Румынии в 1918 году. Организатором митинга является Альянс века, объединяющий унионистские организации Молдовы и Румынии, выступающие за воссоединение стран. Организаторы назвали свое мероприятие "Великим национальным собранием" и пригласили на него молдавских и румынских политиков, а также представителей местной власти из районов и населенных пунктов, которые поддержали кампанию унионистов и подписали символические декларации о присоединении к Румынии.

Участники акции держат в руках румынский и молдавский флаги и скандируют "Долой Додона!"

Президент Молдовы выступает категорически против идеи объединения стран. Игорь Додон призвал силовиков "ответственно выполнять свой долг и предотвращать эскалации уличных настроений". Своих сторонников и "всех людей доброй воли" глава государства призвал не участвовать в мероприятиях 25 марта, которые могут быть "не только провокационными, но и насильственными". Сторонников независимости Молдовы президент призвал не выходить на контрманифестации в день унионистского марша, чтобы не давать повода для провокаций.

СМИ также сообщают о задержании 21 человека, у которых изъяли противогазы, маски и ножи.

Ранее сообщалось о задержании в Беларуси примерно 30-50 человек, которые собирались устроить шествие на площади Якуба Коласа по случаю Дня независимости Беларуси.

 

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