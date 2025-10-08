В Польше закрыли дело по заявлению депутата, которая обвинила таксиста из Украины в нападении

В Польше закрыли дело по обвинениям депутатом городского совета Гданьска Сильвией Цисонь таксиста из Украины в «нападении» на нее. Об этом пишет Radio ZET в среду, 8 октября.

«Собранные материалы, в частности заключение судебно-медицинского эксперта, были переданы прокурору, который после ознакомления с материалами решил закрыть дело, — отметили в городском управлении полиции в Гданьске.

Как пишет Radio ZET, новый свет на дело пролил видеоролик, опубликованный порталом trojmiasto.pl, на котором слышно, как депутат вульгарно разговаривает с водителем, который приехал за ней с опозданием и не высадил ее в указанном ею месте.

При этом следователи еще рассматривают дело, которое подал таксист на депутата за оскорбления и нарушение физической неприкосновенности, сказано в материале.

В сентябре польские медиа сообщали, что депутат городского совета Гданьска от Гражданской коалиции Сильвия Цисонь обругала таксиста из Украины, посоветовав ему «возвращаться в свою страну».

Цисонь опубликовала в соцсетях фото с капельницей и сообщение, в котором рассказала о поездке на стадион в Гданьске. В своей заметке, которая впоследствии была удалена, депутат отметила, что таксист сначала подобрал ее в неподходящем месте, а затем высадил ее не там, где было необходимо. По словам Цисонь, он плохо понимал польский язык, а после ее замечания разозлился, начал ругаться, пытался плюнуть на нее и распылить слезоточивый газ. Кроме того, она заявила, что водитель достал канистру с бензином и брызнул ей в лицо.

После публикации этого сообщения водитель такси передал порталу trojmiasto.pl запись с видеорегистратора автомобиля. На видео было слышно, как Цисонь разговаривает с водителем, и мужчина свободно говорит на польском языке, спокойно отвечая на ее замечания. Зато сама депутат использует вульгарную лексику и советует мужчине «возвращаться в свою страну». Также на записи не было слышно, чтобы водитель распылял слезоточивый газ.

14 августа Цисонь заявила, что обратилась с просьбой приостановить ее членство в клубе советников Гражданской коалиции в Гданьском городском совете и в партии Польская инициатива. Она попросила прощения за использование ненормативной лексики, однако утверждает, что запись показывает лишь часть события и не отражает его полностью. Она настаивает на том, что таксист все же брызгал на нее слезоточивым газом.

В свою очередь таксист подал жалобу на политика за оскорбление на национальной почве и нарушение личной неприкосновенности.

В Польше нарушение личной неприкосновенности является уголовным преступлением, что может привести к ограничению или лишению свободы на срок до одного года. За оскорбление на национальной почве грозит лишение свободы на срок до трех лет.