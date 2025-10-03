Подростки, напавшие на украинца во Вроцлаве оказались его соотечественниками

3 октября, 14:50
Подростков, совершивших «самосуд», задержала польская полиция (Фото: Полиция Вроцлава)

Вроцлавская полиция расследует дело о жестоком нападении и унижении 23-летнего гражданина Украины в сентябре. Нападающими оказалась группа его же соотечественников.

Об этом 1 октября пишет TVN 24.

По словам представителя вроцлавской полиции, комиссара Войцеха Яблонского, семеро несовершеннолетних, участвовавших в нападении, являются гражданами Украины.

Все они были знакомы с жертвой по месту работы, учебы или проживания.

«Трем из этих преступников предъявлены обвинения, в частности, в избиении, причинении телесных повреждений и оскорблении. Остальные лица, учитывая то, что они не достигли 17-летнего возраста, будут отвечать перед судом по делам семьи», — добавила представительница пресс-службы полиции Вроцлава.

В сентябре группа подростков жестоко напала на 23-летнего украинца во Вроцлаве. Они создали фейковый аккаунт в соцсетях от имени 16-летней девушки, чтобы выманить мужчину на встречу.

Там нападавшие избили его, побрили голову и нарисовали на лице нацистские символы, снимая все на видео для унижения.

Полиция рассматривает инцидент как преступление «с идеологическим подтекстом», ведется следствие.

Редактор: София Хушвахтова

Теги:   украинцы в Польше Польша Избиение Вроцлав Полиция Самосуд Нападение Украинцы Подростки

