Упрямство самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в контроле над экономикой Беларуси этой весной вызвало дефицит картофеля в стране . Об этом в четверг, 26 июня, сообщает Politico .

Как пишет Politico, ограничения, которые Лукашенко ввел в октябре 2022 года, должны были сдержать инфляцию и сделать продукты более доступными. Но произошло наоборот — фермеры потеряли мотивацию выращивать картофель, потому что это стало нерентабельно.

Критики Лукашенко утверждают, что решения, принятые командой самопровозглашенного президента, приостановили производство картофеля в 2024 году и подтолкнули многих фермеров, которые находятся в трудном финансовом положении, продавать свою продукцию в Россию.

Politico добавляет, что рост цен на картофель не успевал за ростом расходов фермеров и розничной торговли, а демотивированные фермеры Беларуси из-за этого сажали меньше картофеля. В 2024 году Беларусь собрала 3,1 миллиона тонн картофеля по сравнению с более чем 4 миллионами тонн годом ранее.

Журналисты выяснили, что контроль над ценами, введенный Лукашенко, сделал продажу в Россию очень выгодным предложением. По данным аналитического центра BEROC, в марте картофель в России стоил вдвое дороже, чем в Беларуси.

Беларусь экспортировала около 200 000 тонн картофеля в Россию в 2024 году, что сделало ее поставщиком основной сельскохозяйственной культуры к своему соседу № 1, добавляет издание. Сам Лукашенко призвал фермеров производить достаточно картофеля, чтобы накормить и Минск, и Москву.

«Мы должны помочь нашим российским родственникам. К тому же мы на этом хорошо заработаем», — сказал он в мае.

Как рассказали эксперты изданию, из-за дефицита самопровозглашенные власти Беларуси временно запретили экспорт картофеля, в том числе в Россию, без лицензии, начиная с декабря 2024 года. Многие фермеры отреагировали на ограничения, маркируя здоровую картошку как испорченную, и продолжали поставлять ее в Россию.

«Результат потрясений: мелкий, дефицитный и местами гнилой картофель в белорусских продуктовых магазинах — явление, которое усилилось в марте и апреле. Это показывает, как Лукашенко и его администрация могут искусственно создавать дефицит товаров, которые ранее были в огромном количестве», — добавляет Politico.