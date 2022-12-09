Дания передала Николаеву 50 систем для очистки воды

9 декабря, 04:11
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Системы очистки воды для Николаева (Фото:Отзывы о Denmark in Ukraine/Facebook)

Системы очистки воды для Николаева (Фото:Отзывы о Denmark in Ukraine/Facebook)

Дания передала Николаеву 50 систем обратного осмоса для очистки воды, часть из которых уже доставлена и установлена в городе.

Системы передали через Датский совет по вопросам беженцев. В доставке и установке также участвовали Министерство иностранных дел Дании и Николаевский городской совет.

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Системы очистки воды будут использоваться для питьевой воды и центрального отопления в Николаеве.

Из Дании в город уже следует и другая помощь, которая поможет Николаеву пройти зимний период.

https://www.facebook.com/DenmarkinUkraine/posts/pfbid02EyHsCfF8tVUBaBURfAvFDehAtsuid3xh9wKL2xqotMCJbvDc1AKFzhqyondMXMKHl&show_text=true&width=500
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Проблемы с водой в Николаеве начались после оккупации россиянами Херсонской области. В частности, был перебит водопровод из Херсона. После освобождения города мэр Николаева Александр Сенкевич отметил, что нормальное водоснабжение возобновится после разминирования и ремонта водопровода.

https://www.youtube.com/watch?v=vJk2Iq6i5fY
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Николаев Дания Водоснабжение

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