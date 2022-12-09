Дания передала Николаеву 50 систем для очистки воды
Системы очистки воды для Николаева (Фото:Отзывы о Denmark in Ukraine/Facebook)
Дания передала Николаеву 50 систем обратного осмоса для очистки воды, часть из которых уже доставлена и установлена в городе.
Системы передали через Датский совет по вопросам беженцев. В доставке и установке также участвовали Министерство иностранных дел Дании и Николаевский городской совет.
Системы очистки воды будут использоваться для питьевой воды и центрального отопления в Николаеве.
Из Дании в город уже следует и другая помощь, которая поможет Николаеву пройти зимний период.
Проблемы с водой в Николаеве начались после оккупации россиянами Херсонской области. В частности, был перебит водопровод из Херсона. После освобождения города мэр Николаева Александр Сенкевич отметил, что нормальное водоснабжение возобновится после разминирования и ремонта водопровода.