Дания передала Николаеву 50 систем для очистки воды 9 декабря, 04:11 Системы очистки воды для Николаева (Фото:Отзывы о Denmark in Ukraine/Facebook)

Дания передала Николаеву 50 систем обратного осмоса для очистки воды, часть из которых уже доставлена и установлена в городе.



Системы передали через Датский совет по вопросам беженцев. В доставке и установке также участвовали Министерство иностранных дел Дании и Николаевский городской совет.

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Системы очистки воды будут использоваться для питьевой воды и центрального отопления в Николаеве.

Из Дании в город уже следует и другая помощь, которая поможет Николаеву пройти зимний период.

Проблемы с водой в Николаеве начались после оккупации россиянами Херсонской области. В частности, был перебит водопровод из Херсона. После освобождения города мэр Николаева Александр Сенкевич отметил, что нормальное водоснабжение возобновится после разминирования и ремонта водопровода.