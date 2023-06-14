Для сдерживания РФ. Дания может снова создать флот подлодок, от которого отказалась в 2004 году 14 июня, 05:33 Дания (Фото:Flickr/Allan Noer)

Дания может вернуться к созданию флота подводных лодок. Цель — усиление своего присутствия в Балтийском море и сдерживание России.

Об этом сообщает Breaking Defense.



Сейчас в правительстве идут дискуссии о приобретении субмарин или сотрудничестве с партнерами. Вооруженные силы страны отказались от своего подводного флота в 2004 году.

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«Все корабли российского флота должны проходить через наши воды, если они выходят из Санкт-Петербурга или Калининграда, поэтому мы должны усилить нашу глубокоэшелонированную оборону, что является для нас совершенно новым осознанием», — заявил глава комитета по внешней политике Дании Михаэль Ааструп Йенсен.

По его словам, до полномасштабного вторжения России в Украину Дания тратила на оборону около 1,35% ВВП, но расходы на вооруженные силы страны в этом году вырастут до 2%.