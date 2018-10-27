В Питтсбурге мужчина открыл огонь в синагоге, есть жертвы

В Питтсбурге в штате Пенсильвания (США) мужчина открыл огонь в синагоге, есть погибшие.
В полиции сообщают о многочисленных жертвах, передает ВВС.
Злоумышленник уже сдался и находится под стражей в полиции.
На видео, опубликованном в социальных сетях, видно значительное количество автомобилей правоохранителей вблизи синагоги. В Департаменте общественной безопасности посоветовали местным жителям избегать этого района.
#BreakingNews Reports of an active shooter in a synagogue in Squirrel Hill. Huge police presence pic.twitter.com/vodOAuEBsu- Lori Houy (@WPXI_Lori) 27 октября 2018 г.
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