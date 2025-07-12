Бывший вагнеровец попросил об убежище в Финляндии, его задержали — СМИ
Бывший вагнеровец, который, по данным журналистов, попросил убежища в Финляндии (Фото: Кадр видео ВКонтакте via Yle)
Бывший боец российской частной военной компании Вагнер, который воевал в составе штурмового подразделения в Украине, приехал в Финляндию и попросил об убежище, но был арестован, пишет Yle.
По данным издания, 17 июня этот человек пересек границу возле города Китеэ, несколько источников подтвердили, что это российский военный по имени Евгений. Он отказался от интервью с журналистами Yle.
В статье отмечается, что экс-вагнеровец пересек границу в лесистой местности, где нет забора. Пограничники обнаружили его благодаря тому, что сработали сенсоры. Мужчина сейчас находится в центре временного содержания, он попросил о международном убежище.
По данным Yle, в соцсетях Евгений публиковал фото и видео, подтверждающие его участие в войне против Украины, на некоторых из этих материалов на его форме видно нашивку ЧВК Вагнер.
В интервью российским пропагандистским каналам мужчина рассказывал, что добровольно вступил в российскую армию в 2022 году и участвовал в операциях в Бахмуте.
По данным российских и украинских СМИ, Евгений служил командиром роты в 433-м мотострелковом полку ВС РФ и воевал на востоке Украины, в частности в Бахмуте и под Селидово.
В одном из своих интервью российским пропагандистским СМИ Евгений рассказывал, как его подразделение уничтожило автомобиль с украинскими военными. В видео также были показаны разрушенные кварталы, и журналисты Yle установили, что съемки велись в Селидово.
В сюжетах роспропаганды Евгений фигурировал как образцовый солдат, но с осени 2024 года он исчез из публичного поля.
В феврале 2025 года экс-вагнеровец опубликовал видео, в котором резко раскритиковал российское командование. В другом видео, опубликованном 30 июня в российской соцсети ВКонтакте, он обвинял командиров в измене и утверждал, что они бросают солдат «гнить в полях» и врут родственникам погибших.
Yle отмечает, что на момент публикации этого видео Евгений уже находился в Финляндии.
Российские СМИ сообщали, что Евгений был приговорен за ограбление ювелирного магазина в Омске к шести годам лишения свободы, но после этого скоро снова оказался на фронте.
Пограничная служба Финляндии подозревает его в незаконном пересечении границы, а полиция подтвердила изданию, что проводит предварительную проверку в отношении лица, которое прибыло из России и, вероятно, было членом ЧВК Вагнера. Во время этой проверки полиция должна оценить, есть ли основания для уголовного расследования. В то же время то, что речь идет именно о Евгении, журналистам официально не подтвердили. Сейчас Евгений не является подозреваемым.
Посол Украины в Финляндии Михаил Видойник сообщил Yle, что украинские правоохранители изучают видеозаписи, чтобы выяснить, причастен ли Евгений к военным преступлениям.
Украинский посол заявил, что сотрудничество с финскими властями продолжается успешно, что подтверждает недавний приговор российскому военному Яну Петровскому за преступления, совершенные на территории Украины.
Видойник отметил, что пока рано говорить о возможности экстрадиции задержанного в Украину.
«Такие вопросы обсуждаются только после решений суда. Если вина будет доказана, избежать ответственности не удастся», — заявил украинский посол.
Он также рассказал, что Украина активно взаимодействует с европейскими странами по вопросам задержания российских военных, которые покидают Россию, и недавно в Молдове были арестованы семь бойцов ЧВК Вагнера.