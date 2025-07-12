Бывший вагнеровец, который, по данным журналистов, попросил убежища в Финляндии (Фото: Кадр видео ВКонтакте via Yle)

Бывший боец российской частной военной компании Вагнер , который воевал в составе штурмового подразделения в Украине, приехал в Финляндию и попросил об убежище, но был арестован, пишет Yle .

По данным издания, 17 июня этот человек пересек границу возле города Китеэ, несколько источников подтвердили, что это российский военный по имени Евгений. Он отказался от интервью с журналистами Yle.

В статье отмечается, что экс-вагнеровец пересек границу в лесистой местности, где нет забора. Пограничники обнаружили его благодаря тому, что сработали сенсоры. Мужчина сейчас находится в центре временного содержания, он попросил о международном убежище.

По данным Yle, в соцсетях Евгений публиковал фото и видео, подтверждающие его участие в войне против Украины, на некоторых из этих материалов на его форме видно нашивку ЧВК Вагнер.

В интервью российским пропагандистским каналам мужчина рассказывал, что добровольно вступил в российскую армию в 2022 году и участвовал в операциях в Бахмуте.

По данным российских и украинских СМИ, Евгений служил командиром роты в 433-м мотострелковом полку ВС РФ и воевал на востоке Украины, в частности в Бахмуте и под Селидово.

В одном из своих интервью российским пропагандистским СМИ Евгений рассказывал, как его подразделение уничтожило автомобиль с украинскими военными. В видео также были показаны разрушенные кварталы, и журналисты Yle установили, что съемки велись в Селидово.

В сюжетах роспропаганды Евгений фигурировал как образцовый солдат, но с осени 2024 года он исчез из публичного поля.

В феврале 2025 года экс-вагнеровец опубликовал видео, в котором резко раскритиковал российское командование. В другом видео, опубликованном 30 июня в российской соцсети ВКонтакте, он обвинял командиров в измене и утверждал, что они бросают солдат «гнить в полях» и врут родственникам погибших.

Yle отмечает, что на момент публикации этого видео Евгений уже находился в Финляндии.

Российские СМИ сообщали, что Евгений был приговорен за ограбление ювелирного магазина в Омске к шести годам лишения свободы, но после этого скоро снова оказался на фронте.

Пограничная служба Финляндии подозревает его в незаконном пересечении границы, а полиция подтвердила изданию, что проводит предварительную проверку в отношении лица, которое прибыло из России и, вероятно, было членом ЧВК Вагнера. Во время этой проверки полиция должна оценить, есть ли основания для уголовного расследования. В то же время то, что речь идет именно о Евгении, журналистам официально не подтвердили. Сейчас Евгений не является подозреваемым.

Посол Украины в Финляндии Михаил Видойник сообщил Yle, что украинские правоохранители изучают видеозаписи, чтобы выяснить, причастен ли Евгений к военным преступлениям.

Украинский посол заявил, что сотрудничество с финскими властями продолжается успешно, что подтверждает недавний приговор российскому военному Яну Петровскому за преступления, совершенные на территории Украины.

Видойник отметил, что пока рано говорить о возможности экстрадиции задержанного в Украину.

«Такие вопросы обсуждаются только после решений суда. Если вина будет доказана, избежать ответственности не удастся», — заявил украинский посол.

Он также рассказал, что Украина активно взаимодействует с европейскими странами по вопросам задержания российских военных, которые покидают Россию, и недавно в Молдове были арестованы семь бойцов ЧВК Вагнера.