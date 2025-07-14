Для Трампа все плохо. Что происходит в США с заговором педофилов

Президент в серии длинных постов умоляет своих сторонников забыть эту историю, приводит какие-то аргументы и оправдания — дескать, «там ничего нет, это все пустые разговоры».

Но чем больше Трамп суетится и шумит, тем более хмуро его электоральная база смотрит уже на него самого.

Существование заговора ультрабогатых и влиятельных педофилов — центральный элемент мифологии сторонников МАГА, это их Карфаген. Они привели Трампа во власть именно для его разрушения, а вовсе не для бомбежек Ирана или налоговой реформы.

И Трамп всегда подыгрывал своим фанатам. И он сам, и его соратники-сотрудники клялись, что список педофилов есть, что они громогласно объявят его фигурантов, выведут их на чистую воду и выжгут каленым железом злодейский заговор.

Генпрокурор Пэм Бонди в эфире национального телевидения совсем недавно сказала, что список лежит у нее на столе и скоро будет опубликован.

Но спустя несколько месяцев она же заявляет, что ее «не так поняли», что списка нет и заговора тоже нет.

Это, как если бы Папа Римский объявил своей пастве, что нет ни добра, ни зла, ни греха, ни дьявола, ни ада.

«В смысле?! — сказала бы паства. —Ты совсем с ума сошел?!»

Вот секта Трампа сейчас примерно в таких выражениях предъявляет претензии генпрокурше. На президента они пока боятся наезжать, отказываются верить, что их кумир тоже продался педофилам и покрывает их преступления. Пока они хотят только крови Пэм Бонди. Надеются, что новый генпрокурор все-таки раскроет тайны Эпштейна.

Но для Трампа этот сюжет разворачивается все более плохой стороной. Примерно половина его сторонников свято верит в заговор педофилов. И от веры своей не откажутся. Скорее они, скрепя сердце, порвут с Трампом, чем забудут про список Эпштейна.

Паразитирование на этой истории отчасти привело Трампа и его команду в Белый дом в 2024 году. Однако сейчас все та же история может погубить его президентство.

Ну и главное: сюжет и правда очень стремный, педофилия там точно была, смерть организатора оргий — Эпштейна — вызывает множество вопросов. В том числе, вопрос о его отношениях с Трампом, которому Эпштейн был близким другом.

Текст публикуется с разрешения автора

Оригинал