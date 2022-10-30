В Индии обрушился пешеходный мост через реку: более 70 погибших

30 октября, 18:39
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В Индии обрушился мост: более 70 погибших, есть раненые (Фото:India Today)

В Индии обрушился мост: более 70 погибших, есть раненые (Фото:India Today)

В воскресенье вечером, 30 октября, по меньшей мере 70 человек погибли и многие получили ранения после обрушения канатного моста через реку Маччху в районе Морби в индийском штате Гуджарат. Его всего четыре дня назад открыли после реконструкции.

Об этом сообщает издание India Today.

На момент инцидента на мосту находились ориентировочно 500 человек.

Министр внутренних дел Гуджарат Харш Сангхави заявил, что более 70 человек спасены и доставлены в больницу. Он также добавил, что нет угрозы жизни большинства людей, которых удалось спасти.

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Премьер-министр Индии Нарендра Моди поручил местным властям провести срочную спасательную операцию. Также родственникам погибших и пострадавшим выплатят компенсации.

Канатный мост Морби – историческое сооружение, построенное много лет назад. После ремонта и реконструкции его снова открыли всего четыре дня назад, 26 октября, по случаю гуджаратского Нового года. Власти утверждают, что мост обрушился, поскольку не выдержал веса стоявших на нем людей. В настоящее время точное количество потерпевших и погибших не установлено.

https://twitter.com/IndiaToday/status/1586731436047941633?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1586731436047941633%7Ctwgr%5E504d627b623bad42e64f3339fd7adcb1d256850f%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Ftsn.ua%2Fsvit%2Fv-indiyi-raptovo-obvalivsya-pishohidniy-mist-na-yakomu-gulyalo-500-lyudey-bagato-zagiblih-2190970.html
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Чрезвычайное положение Индия Обрушение Пострадавшие

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