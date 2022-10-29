Праздновали Хеллоуин. В Сеуле в результате давки погибли 120 человек, 100 пострадали

29 октября, 20:34
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Пострадавшие в результате давки в Сеуле (Фото:Reuters/KIM HONG-JI)

Пострадавшие в результате давки в Сеуле (Фото:Reuters/KIM HONG-JI)

В столице Южной Кореи Сеуле около 100 человек пострадали и 120 погибли в давке во время празднования Хеллоуина.

Об этом пишет Bloomberg.

Чхве Сон Бом, начальник пожарной части Сеула, сказал, что число погибших может возрасти, поскольку спасатели продолжают доставлять раненых в больницы по всему городу.

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Предположительно, люди были задавлены насмерть после того, как большая толпа начала проталкиваться вперед в узком переулке возле отеля Гамильтон, главного места проведения вечеринок в Сеуле.

Более 400 работников скорой помощи и 140 автомобилей со всей страны, включая весь имеющийся в Сеуле персонал, были направлены на улицы для оказания помощи пострадавшим.

https://twitter.com/allkpop/status/1586375670740832258

Местные СМИ сообщали, что около 100 000 человек пришли на улицы Итхэвона на празднование Хэллоуина, которое стало самым масштабным за последние годы после ослабления ограничений COVID-19 в последние месяцы.

Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Южная Корея Давка Сеул

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