Праздновали Хеллоуин. В Сеуле в результате давки погибли 120 человек, 100 пострадали 29 октября, 20:34 Пострадавшие в результате давки в Сеуле (Фото:Reuters/KIM HONG-JI)

В столице Южной Кореи Сеуле около 100 человек пострадали и 120 погибли в давке во время празднования Хеллоуина.



Об этом пишет Bloomberg.

Чхве Сон Бом, начальник пожарной части Сеула, сказал, что число погибших может возрасти, поскольку спасатели продолжают доставлять раненых в больницы по всему городу.



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Предположительно, люди были задавлены насмерть после того, как большая толпа начала проталкиваться вперед в узком переулке возле отеля Гамильтон, главного места проведения вечеринок в Сеуле.

Более 400 работников скорой помощи и 140 автомобилей со всей страны, включая весь имеющийся в Сеуле персонал, были направлены на улицы для оказания помощи пострадавшим.

Местные СМИ сообщали, что около 100 000 человек пришли на улицы Итхэвона на празднование Хэллоуина, которое стало самым масштабным за последние годы после ослабления ограничений COVID-19 в последние месяцы.