Четверть молодежи в ЕС живет с родителями

Молодые люди решают съехать от родителей ближе к 20 годам, но не всем это удается

В странах ЕС каждый четвертый молодой человек в возрасте от 25 до 34 лет живет с родителями. А в среднем европейцы съезжают в 26 - такие данные Евростата, сообщает Радио НВ.

Где живет наиболее и наименее самостоятельная молодежь в ЕС

В странах Северной Европы доля людей от 25 до 34 лет, живущих с родителями, составляет менее 10%, свидетельствуют данные Евростата. Например, в Дании - около 4%, столько же в Финляндии, а в Швеции - 6%. В то время как в Хорватии, Словакии, Греции и на Мальте таких более половины.

В 2017 году раньше других оставляли родительский дом молодые люди в странах Северной Европы - в Швеции, Дании, Финляндии, а также в Люксембурге - примерно в 21 год. В Эстонии, Бельгии, Германии и Нидерландах - в 23 года, в 24 - во Франции и Великобритании.

Дольше всех в родительском гнезде остаются молодые люди на Мальте и в Хорватии - в среднем до 32

Дольше всех в родительском гнезде остаются молодые люди на Мальте и Хорватии - в среднем до 32. В Словакии и Италии - до 30. В Греции, Испании, Португалии и Болгарии - в среднем до 29.

Многие молодые люди в Израиле сразу после школы идут в армию. Службу они заканчивают примерно в 21 год. Возвращаться домой после армии - для них большая редкость.

Обычно молодые люди решают съехать от родителей ближе к 20 годам, рассказывает психолог Наталья Кухтина. Впрочем, в некоторых странах жизнь с родителями обусловлена традициями, отмечает специалист.

"Любой человек стремится к сепарации от родителей. Обычно это происходит в 20-21. Потому что мозг любого человека созревает в 21 год – вот к этому возрасту приблизительно, - поясняет психолог. - То есть физические потребности и психологическая зрелость именно к этому возрасту приходят в соответствие".

Украина: молодых людей держит квартирный вопрос

В Украине же с родителями остаются те молодые люди, семьи которых не имеют средств, чтобы оплатить дополнительное жилье, отмечает эксперт Института демографии и социальных исследований Людмила Черенько.

Те молодые люди, которые получают образование в родном городе, дольше задерживаются в родном доме

"Когда молодые люди, у которых нет семей, живут с родителями, это еще не такая большая проблема - это уже зависит от их черт характера и самостоятельности, - говорит Черенько. - Но когда в одном домохозяйстве живет несколько семей разных поколений - это уже действительно проблема. Чем больше людей проживает в домохозяйстве, тем оно беднее. И это практически прямая зависимость".

Впрочем, все же украинская молодежь старается съехать от родителей как можно раньше. Обычно это происходит во время выезда на обучение в высшее учебное заведение в другой город. Те же молодые люди, которые получают образование в родном городе, задерживаются в "родительском гнезде" на длительное время.

В 2009 году исследователи из Великобритании выяснили, что родители, которые живут вместе с детьми, чаще страдают от депрессии. Согласно работе британских ученых, наибольший уровень депрессивных расстройств наблюдаются в тех семьях, где все дети проживали вместе с родителями. Среди родителей, проживающих отдельно от детей, чаще встречались женатые, работающие, а также более молодые.