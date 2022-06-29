Чехия передаст Украине разведывательные беспилотники — СМИ

29 июня, 22:23
Беспилотник Бивой (Фото:Jura Ibl / Twitter)

Беспилотник Бивой (Фото:Jura Ibl / Twitter)

Чешские власти решили предоставить украинским военным беспилотники Бивой, сообщает ЧТК. Их используют для разведки.

Отмечается, что главной задачей беспилотников в Украине станет предоставление данных для украинской артиллерии. При этом сам БПЛА оснащен высокоточной камерой видеонаблюдения и весит около 25 килограмм.

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Также, по информации издания, радиус работы беспилотника равен 60 километрам. Украинские военные уже обучены использованию новой техники.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Чехия Российская агрессия Военная помощь Беспилотник Беспилотники Украина-Чехия Война России против Украины

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