Чехия передаст Украине разведывательные беспилотники — СМИ
Беспилотник Бивой (Фото:Jura Ibl / Twitter)
Чешские власти решили предоставить украинским военным беспилотники Бивой, сообщает ЧТК. Их используют для разведки.
Отмечается, что главной задачей беспилотников в Украине станет предоставление данных для украинской артиллерии. При этом сам БПЛА оснащен высокоточной камерой видеонаблюдения и весит около 25 килограмм.
Также, по информации издания, радиус работы беспилотника равен 60 километрам. Украинские военные уже обучены использованию новой техники.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.