Российские танки нужно остановить на территории Украины, чтобы они не смогли прийти в Прагу — Зеленский

15 июня, 16:12
Цей матеріал також доступний українською
Президент Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский во время выступления в парламенте Чехии в среду, 15 июня, заявил, что российские танки нужно остановить на территории Украины, чтобы они не смогли прийти в другие европейские города.

Текст обращения главы украинского государства опубликовал Офис президента.

Зеленский поблагодарил чешский народ и власти за помощь и подчеркнул, что Чехия «очень серьезно и сразу, как только это стало необходимо», помогла Украине оружием и политически. Он сказал, что поддержка должна сохраняться до победы, и предупредил: тот, кто хочет захватить все, «никогда не остановится, взяв только часть».

Видео дня
Читайте также:
«Россияне не знают, что такое честность». Как симпатия чешского поэта к России исчезла после года проживания в этой стране
Читайте также:

Флаг Украины на разбитом лобовом стекле одного из автомобилей украинских военных, Донецкая область, 7 июня 2022 (Фото:REUTERS/Stringer) «Нам придется иметь дело с Путиным». Какие варианты «компромисса» с РФ предлагают Украине ряд западных стран — разбор

«Российские танки, штурмующие города украинского Донбасса, пытающиеся наступать на украинские Харьков, Николаев, Запорожье, должны быть остановлены и сожжены или изгнаны с территории независимой Украины. Чтобы они никогда больше не смогли прийти ни в Прагу, ни в Остраву, ни в Брно, ни в Пльзень, ни в Карловы Вары, ни в любой другой город нашего континента. Именно в Украине и сейчас происходит битва за будущее Европы», — заявил Зеленский.

Президент также сказал, что Украина должна получить все для победы, в частности, современное и мощное оружие, финансовую поддержку и «фундаментальную ценностную поддержку», которая «наконец выбьет из рук России ее главное идеологическое оружие, а именно — утверждение, будто Европа не способна к реальному объединению и будто Украина не нужна Европе».

Читайте также:

«Российские военные четко отдают себе отчет в том, что воюют именно против европейских ценностей, против того, что любой свободный народ Европы, разделяющий общие европейские ценности, может стать частью европейского объединения. Именно это — идеологическая прошивка русских оккупантов. А значит, усиливать европейское объединение и сказать да“ Украине — это тоже оборона в этой войне. Это будет еще одно историческое проявление того смысла, который содержится в словах: мы с вами, будьте с нами».

Читайте также:
Крепкие слова Зеленского. Кто пишет тексты обращений президента Украины и как они меняют отношение Запада к стране и войне
https://www.youtube.com/embed/pse3SF5nlIo

Ранее президент Чехии Милош Земан заявил, что изменил свое отношение к России после ее полномасштабного вторжения в Украину, которое стало для него «холодным душем».

Читайте также:
Хранители лица Путина. Почему ключевые европейские лидеры продолжают звонить в Кремль и умиротворять диктатора

Глава МИД Чехии Ян Липавский, комментируя призывы президента Франции Эммануэля Макрона «сохранить лицо Путину», подчеркнул: Европа должна помогать Украине, даже если ее действия могут «унизить» российского диктатора.

Русские не могут смириться с тем, что они убийцы – Григорий Асмолов

https://www.youtube.com/embed/svcoHwSZ4Wg
Редактор: Нина Григорская

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Чехия Евросоюз Украина-ЕС Военная помощь Владимир Зеленский Поддержка Украины Украина-Чехия Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X