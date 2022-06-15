Российские танки нужно остановить на территории Украины, чтобы они не смогли прийти в Прагу — Зеленский 15 июня, 16:12 Цей матеріал також доступний українською Президент Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский во время выступления в парламенте Чехии в среду, 15 июня, заявил, что российские танки нужно остановить на территории Украины, чтобы они не смогли прийти в другие европейские города.

Текст обращения главы украинского государства опубликовал Офис президента.



Зеленский поблагодарил чешский народ и власти за помощь и подчеркнул, что Чехия «очень серьезно и сразу, как только это стало необходимо», помогла Украине оружием и политически. Он сказал, что поддержка должна сохраняться до победы, и предупредил: тот, кто хочет захватить все, «никогда не остановится, взяв только часть».



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«Российские танки, штурмующие города украинского Донбасса, пытающиеся наступать на украинские Харьков, Николаев, Запорожье, должны быть остановлены и сожжены или изгнаны с территории независимой Украины. Чтобы они никогда больше не смогли прийти ни в Прагу, ни в Остраву, ни в Брно, ни в Пльзень, ни в Карловы Вары, ни в любой другой город нашего континента. Именно в Украине и сейчас происходит битва за будущее Европы», — заявил Зеленский.

Президент также сказал, что Украина должна получить все для победы, в частности, современное и мощное оружие, финансовую поддержку и «фундаментальную ценностную поддержку», которая «наконец выбьет из рук России ее главное идеологическое оружие, а именно — утверждение, будто Европа не способна к реальному объединению и будто Украина не нужна Европе».

«Российские военные четко отдают себе отчет в том, что воюют именно против европейских ценностей, против того, что любой свободный народ Европы, разделяющий общие европейские ценности, может стать частью европейского объединения. Именно это — идеологическая прошивка русских оккупантов. А значит, усиливать европейское объединение и сказать „да“ Украине — это тоже оборона в этой войне. Это будет еще одно историческое проявление того смысла, который содержится в словах: мы с вами, будьте с нами».

Ранее президент Чехии Милош Земан заявил, что изменил свое отношение к России после ее полномасштабного вторжения в Украину, которое стало для него «холодным душем».

Глава МИД Чехии Ян Липавский, комментируя призывы президента Франции Эммануэля Макрона «сохранить лицо Путину», подчеркнул: Европа должна помогать Украине, даже если ее действия могут «унизить» российского диктатора.

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