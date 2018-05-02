Бывший президент Перу вышел из тюрьмы

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Ольянта Умала и его жена Надин Эредиа

Ольянта Умала и его жена Надин Эредиа

Во вторник, 2 апреля, по решению суда из тюрьмы был освобожден бывший президент Перу Ольянта Умала и его жена Надин Эредио.

Супруги находились в тюрьме девять месяцев, ожидая суда по обвинению в отмывании денег во время избирательных кампаний 2006 и 2011 годов, передает Укринформ.

Ольянта Умала и его жена Надин Эредио были освобождены благодаря решению Конституционного суда, который постановил, что супруги могут находится на свободе до момента вынесения приговора по своему делу.

Если суд признает их виновными в отмывании денег, то они могут отправиться за решетку на срок от восьми до 15 лет.

Напомним, суд Перу арестовал экс-президента страны Ольянта Умала и его жену Надин Эредиа 15 июля 2017 года.

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