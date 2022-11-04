Такого президента избрала Бразилия. Социалист-харизматик, дважды эксзек и дважды экспрезидент с диким взглядом на российскую агрессию в Украине 4 ноября, 17:08 Эксклюзив НВ На фото — новоизбранный президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва (Фото:Amanda Perobelli / REUTERS)

По результатам выборов Бразилию возглавит 77-летний социалист Лула да Силва, который уже имеет президентский опыт, был осужден за коррупцию и известен насыщенной личной жизнью. НВ рассказывает о политических взглядах, карьерных поворотах и семье бразильского лидера.



Когда четыре года назад бразильцы готовились отдать свой голос за нового президента страны, опытный левый политик Луис Инасио Лула да Силва не мог предложить им свою кандидатуру. В тот момент он сидел в тюрьме по обвинению в получении взятки от бразильской строительной компании в обмен на контракты с государственным нефтяным гигантом Petrobras во время своего президентства в начале 2000-х годов.

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Более полутора лет экслидер Бразилии, которого сограждане называют коротко Лула, провел в тюрьме. Однако в 2021 суд оправдал политика и аннулировал его судимость. Уже в следующем году Лула развернул свою предвыборную кампанию, рассчитывая снова сесть в президентское кресло. На этот раз удача улыбнулась ему.

По результатам второго тура президентских выборов, прошедших в 214-миллионной Бразилии 30 октября, социалист Лула победил своего правого соперника и предшественника Жаира Болсонару с отрывом в чуть более 1,5% голосов . И хотя Болсонару месяцами утверждал, что не признает никакого другого результата голосования, кроме собственной победы, 2 ноября экспрезидент все же согласился передать власть преемнику.

«Это была очень сложная кампания, — признался Лула через несколько часов после объявления результатов выборов. — В ней не Лула противостоял Болсонару, а демократия противостояла варварству».

К президентским обязанностям Луле не привыкать — впервые он возглавил самую большую экономику Латинской Америки в 2003-м, а после переизбрания в 2006-м руководил ею до 2011 года. За два его срока страна заметно поменялась. В частности, средний показатель экономического роста Бразилии за это время составил 4,5%, государственный долг сократился с примерно 60% до 40% ВВП, а инфляция замедлилась с более чем 12% в 2002 году до менее 6% в 2010-м. Кроме того, в государстве выросла минимальная зарплата и около 20 млн граждан поднялись над порогом бедности.

Впрочем, в последнее десятилетие ситуация в Бразилии ощутимо усложнилась, подчеркивают наблюдатели. Рецессия 2014−2016 годов и коронакризис привели к стремительному росту национального долга. Если в 2010-м Бразилия занимала 7-е место среди крупнейших экономик мира, то теперь откатилась на 13-е. К тому же, после недавней агрессивной избирательной кампании, которая разожгла враждебные настроения в лагерях сторонников Лулы и Болсонару, страна стала как никогда разделенной.