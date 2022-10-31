Прощай, Болсонару. Новым президентом Бразилии станет Луиз Инасио Лула да Силва 31 октября, 01:21 Луиз Инасио Лула да Силва уже был президентом Бразилии с 2003 по 2011 год (Фото:REUTERS/Carla Carniel)

Действующий президент Бразилии Жаир Болсонару проиграл президентские выборы Луизу Инасио Луле да Силва, которого бразильцы называют Лула.

Об этом сообщает CNN.

После подсчета 98% голосов Болсонару набрал 49.17%, а Луиз Инасио Лула да Силва получил 50.83% голосов избирателей.

В этом году выборы прошли во время жесткой поляризации бразильцев. В данный момент страна борется с высокой инфляцией, ограниченным ростом экономики и ростом бедности.

Видео дня

Лула да Силва был президентом два срока с 2003 по 2006 год и с 2007 по 2011 год. 12 июля 2017 года был осужден на 9,5 лет тюрьмы за участие в коррупционном сговоре, но в 2021 году суд оправдал его.

В 2003 году получил от президента Леонида Кучмы Орден князя Ярослава Мудрого.

Свое отношение к российской агрессии Лула выразил во время интервью журналу Time в конце мая.

В частности, он заявил, что в войне виноваты "не только Путин, но и ЕС, США, НАТО и Владимир Зеленский". По его словам, поводом для полномасштабного вторжения в Украину стало "желание Украины вступить в ЕС и НАТО". Лула в интервью считает неправильным "ненависть к Путину" и призывает решать все за столом переговоров.

Жаир Болсонар был избран президентом в 2018 году. Тогда СМИ называли его "Трамп из тропиков". Он отметился рядом странных поступков и заявлений. В частности, Болсонару долго отрицал опасность коронавируса на фоне рекордных показателей заболеваемости и смертности от COVID-19 в стране.