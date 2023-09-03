Из-за угрозы «бавовны» в Москве отменили более 20 авиарейсов и эвакуировали Киевский вокзал 3 сентября, 06:10 Аэропорт Внуково (Фото:REUTERS/Максим Шеметов)

В Москве из-за угрозы взрыва массово отменили и задержали авиарейсы в нескольких аэропортах и эвакуировали Киевский вокзал, сообщают российские пропагандисты ТАСС.

ТАСС пишет, ссылаясь на экстренные службы, что Киевский вокзал эвакуируют из-за сообщения об угрозе взрыва.



«Около 23 авиарейсов отменено и 19 задержано в Москве в ночь на 3 сентября, следует из данных сервиса «Яндекс Расписания».



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По данным на 0:26 в аэропорту «Внуково» отменено 6 рейсов, еще 5 задержаны, в «Шереметьево» задерживаются 6 рейсов. В Домодедово задержано 8, еще 17 отменены", — говорится также в сообщении российских пропагандистов.



В городе Люберцы Московской области после атаки дрона в пятницу, 1 сентября, начался пожар в цехе научно-производственного предприятия Томилинский электронный завод.