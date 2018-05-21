Боевики ИГ вышли из последнего анклава под Дамаском

В понедельник, 21 мая, завершились эвакуация боевиков террористической группировки Исламское государство из последнего повстанческого анклава Ярмук под Дамаском.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на заявление Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека.

"Эвакуация завершилась, в воскресенье и в понедельник из южного Дамаска 32 автобуса вывезли 1600 человек, включая бойцов ИГ и их родственников", - сообщил глава Сирийского центра Рами Абдель Рахман.

По его словам, после эвакуации сирийские военные вошли в районы Ярмука, которые ранее были под контролем террористов. Вывод боевиков ИГ восстановит контроль сирийского правительства над этим районом.

Согласно данным наблюдателей, боевики ИГ направились в пустыню в центре и на востоке Сирии, где ИГ по-прежнему контролирует часть территории.

Режим сирийского президента Башара Асада не подтвердил информацию о каких-либо договоренностях с ИГ.

Боевики ИГ захватили лагерь палестинских беженцев Ярмук в конце марта 2015 года. С тех пор Ярмук и окрестности были крупнейшим городским оплотом ИГ в Сирии и соседнем Ираке.

Напомним, что 27 апреля в результате авиаударов и наземных обстрелов со стороны сирийской правительственной армии в лагере палестинских беженцев Ярмук на юге Дамаска погибли 17 мирных жителей, в том числе семеро детей.