Силы Асада нанесли авиаудары по лагерю беженцев на юге Дамаска, 17 погибших

В пятницу, 27 апреля, в результате авиаударов и наземных обстрелов со стороны сирийской правительственной армии в лагере палестинских беженцев Ярмук на юге Дамаска погибли 17 мирных жителей, в том числе семеро детей.

Об этом сообщили в Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека, передает AFP.

Силы сирийского президента Башара Асада 19 апреля начали продвижение на юг города, чтобы вытеснить террористов Исламского государства из этого района после того, как джихадисты отказались сложить оружие в рамках сделки по эвакуации.

"Военные подразделения, поддерживаемые ВВС и артиллерией, продвигались по многочисленным направлениям на юге Дамаска, включая район Эль-Хаджар-эль-Асвад, после прорыва обороны террористов", -говорится в сообщении государственного агентства SANA.

Во время наступления джихадисты понесли большие человеческие и материальные потери.

Сирийское государственное телевидение сообщило, что армия захватила контроль над зданиями и "сетью траншей и туннелей" боевиков ИГИЛ в районе Эль-Хаджар-эль-Асвада.

Напомним, что боевики ИГИЛ захватили лагерь палестинских беженцев Ярмук в конце марта 2015 года.

Ярмук и окрестности теперь являются крупнейшим городским оплотом ИГИЛ в Сирии и соседнем Ираке.