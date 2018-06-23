23 июня 2018, суббота

Bloomberg удалило карту с Украиной без Крыма

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
На карте издания Крым не был указан территорией Украины

На карте издания Крым не был указан территорией Украины

Американское издание Bloomberg удалило со своего сайта статью, в которой на карте не была указана территориальная принадлежность Крыма.

"Исправлено: удалена карта с ошибками", - написано в описании публикации.

Напомним, американское издание Bloomberg опубликовало в одной из последних статей карту мира, на которой территория Украины обозначена без оккупированного Крыма.

На карту Украины без Крыма обратило внимание посольство Украины в США. В связи с чем украинские дипломаты официально обратились в редакцию Bloomberg.

Смотрите также

 

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове