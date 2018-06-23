Bloomberg удалило карту с Украиной без Крыма

Американское издание Bloomberg удалило со своего сайта статью, в которой на карте не была указана территориальная принадлежность Крыма.
"Исправлено: удалена карта с ошибками", - написано в описании публикации.
Напомним, американское издание Bloomberg опубликовало в одной из последних статей карту мира, на которой территория Украины обозначена без оккупированного Крыма.
На карту Украины без Крыма обратило внимание посольство Украины в США. В связи с чем украинские дипломаты официально обратились в редакцию Bloomberg.
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