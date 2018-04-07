Bloomberg назвал богатейшего человека Европы

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Состояние француза Бернара Арно превышает 70 миллиардов долларов

Состояние француза Бернара Арно превышает 70 миллиардов долларов

Медиахолдинг Bloomberg сообщает, что самым богатым человеком Европы стал француз Бернар Арно, возглавляющий холдинг LVMH.

Состояние бизнесмена из Франции оценивается в 70,6 миллиардов долларов. Ближайший конкурент Арон в Европе - испанец Арманчио Ортега, чье состояние равно 70, 1 миллиардам долларов.

 

Третей богатейшей европейкой стала француженка Франсуаза Мэйерс, у которой 46,6 миллардов долларов.

Что касается мирового рейтинга самых богатых людей, то лидерские позиции заняли граждане США.

На первом месте Джефф Безос ($118 млрд), на втором Билл Гейтс ($90,3 млрд), а на третьем - Уоренн Баффет ($84.1 млрд).

Напомним, в феврале Bloomberg посчитал, что самый богатый олигарх нашей страны Ринат Ахметов сможет обеспечивать Украину 36 дней. 

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове