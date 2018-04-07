Bloomberg назвал богатейшего человека Европы

Медиахолдинг Bloomberg сообщает, что самым богатым человеком Европы стал француз Бернар Арно, возглавляющий холдинг LVMH.
Состояние бизнесмена из Франции оценивается в 70,6 миллиардов долларов. Ближайший конкурент Арон в Европе - испанец Арманчио Ортега, чье состояние равно 70, 1 миллиардам долларов.
Третей богатейшей европейкой стала француженка Франсуаза Мэйерс, у которой 46,6 миллардов долларов.
Что касается мирового рейтинга самых богатых людей, то лидерские позиции заняли граждане США.
На первом месте Джефф Безос ($118 млрд), на втором Билл Гейтс ($90,3 млрд), а на третьем - Уоренн Баффет ($84.1 млрд).
Напомним, в феврале Bloomberg посчитал, что самый богатый олигарх нашей страны Ринат Ахметов сможет обеспечивать Украину 36 дней.
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