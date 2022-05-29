Блинкен назвал Лукашенко соучастником войны России против Украины 29 мая, 23:10 Цей матеріал також доступний українською Энтони Блинкен (Фото:Michael A. McCoy/Pool via REUTERS)

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал режим белорусского диктатора Александра Лукашенко соучастником войны РФ против Украины.

Война России против Украины — главные события 29 мая

Об этом говорится в поздравлении Блинкена с Днем солидарности с Беларусью.

«В этот День солидарности с Беларусью мы помним о страданиях, вызванных подавлением прав человека режимом Лукашенко, пренебрежением международными нормами и соучастием в войне России против Украины. Мы с белорусским народом сегодня и каждый день», — написал Блинкен в Twitter.

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С первого дня полномасштабного вторжения Лукашенко участвует в войне РФ против Украины: российские военные и танки наступали на север Украины с территории Беларуси, также там размещены установки, из которых запускаются ракеты по территории Украины. Кроме того, Россия использует белорусские аэродромы, инфраструктуру и больницы.

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