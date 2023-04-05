Белгородскую область атаковали беспилотники: трое российских военных ранены 5 апреля, 11:26 Трое российских военных получили ранения в результате атаки беспилотников на Белгородскую область (Фото:openbelgorod31)

Во вторник, 4 апреля, беспилотники атаковали Белгородскую области. В результате ударов трое российских военнослужащих были ранены.

Как сообщает Telegram-канал Осторожно, новости, об атаках дронов вчера заявлял губернатор региона Вячеслав Гладков.

Два из них сбросили снаряды у села в Шебекинском районе области прямо у границы с Украиной.

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В результате этой атаки легкие ранения получили трое военнослужащих ВС РФ.

31 марта сообщалось, что в России перед судом предстанет офицер, обвиняемый в непредотвращении ракетного обстрела территории Белгородской области.