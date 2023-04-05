Белгородскую область атаковали беспилотники: трое российских военных ранены
Трое российских военных получили ранения в результате атаки беспилотников на Белгородскую область (Фото:openbelgorod31)
Во вторник, 4 апреля, беспилотники атаковали Белгородскую области. В результате ударов трое российских военнослужащих были ранены.
Как сообщает Telegram-канал Осторожно, новости, об атаках дронов вчера заявлял губернатор региона Вячеслав Гладков.
Два из них сбросили снаряды у села в Шебекинском районе области прямо у границы с Украиной.
В результате этой атаки легкие ранения получили трое военнослужащих ВС РФ.
31 марта сообщалось, что в России перед судом предстанет офицер, обвиняемый в непредотвращении ракетного обстрела территории Белгородской области.