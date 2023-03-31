В России офицера будут судить за «плохое прикрытие воздушного пространства» Белгородской области — СМИ 31 марта, 19:33 В Белгородской области появляются защитные сооружения (Фото:Настоящий Гладков via Telegram)

В России перед судом предстанет офицер, обвиняемый в непредотвращении ракетного обстрела территории Белгородской области РФ весной прошлого года, вследствие чего погибли семь российских военных.

Об этом пишет российское издание Коммерсант.

Российское следствие заявляет, что офицер «не предотвратил нападение ВСУ на территорию РФ». В материалах следствия говорится, что в результате обстрела погибли семь российских военных, еще более 40 пострадали, также было уничтожено 15 единиц техники.

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По информации источников Коммерсанта, офицера обвиняют в «недостаточном прикрытии воздушного пространства» в пограничной зоне средствами ПВО. В момент ракетного удара, как утверждается, он находился на боевом дежурстве, но, «имея все возможности для предотвращения атаки, допустил причинение серьезного ущерба обороноспособности страны». Сам он вины не признает.

По данным СМИ, офицеру, арестованному еще в мае 2022 года, грозит до десяти лет заключения по статье о нарушении правил боевого дежурства. Это первый в России обвиняемый по этой статье. Имени офицера не называют.

Непонятно, когда произошел этот обстрел: официально ни российская, ни украинская сторона о нем не сообщали. Украинские военные не комментируют вероятные обстрелы территории РФ, а российские власти в таких случаях заявляют лишь о повреждении гражданской инфраструктуры и пострадавших гражданских.

Как указывает Радио Свобода, в россии уже возбудили сотни дел по обвинениям в дезертирстве, оставлении части во время мобилизации и пр. В то же время о возбуждении дел в связи с военными преступлениями в Украине не сообщалось.