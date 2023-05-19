«Фантастическая работа». Министр обороны Британии Бен Уоллес хотел бы стать новым генсеком НАТО 19 мая, 08:57 Бен Уоллес (Фото:REUTERS/Nadja Wohlleben)

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес выразил заинтересованность в том, чтобы стать следующим генеральным секретарем НАТО.

Об этом он сказал во время поездки в Берлин, сообщает dpa.

По словам Уоллеса, эта должность — «фантастическая работа, и НАТО является невероятно важной частью всех наших гарантий». В то же время он подчеркнул, что такое решение должен принимать не он, а другие союзники по Альянсу.

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«Я всегда говорил, что это будет хорошая работа. Это работа, которая мне нравится. Но мне также нравится и та работа, которую я выполняю сейчас — быть министром обороны британского правительства во времена реформ и инвестиций, как и [глава Минобороны Германии] Борис Писториус», — сказал Уоллес.

Как пишет The Independent, премьер-министр Британии Риши Сунак не сказал прямо, поддержит ли он кандидатуру Уоллеса, однако подчеркнул, что тот «пользуется большим уважением среди своих коллег за ту роль, которую он сыграл».

«Сейчас он сосредоточен на поддержке Украины. И он прекрасно справляется с этой задачей», — сказал Сунак.

Ранее нынешний генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что покинет пост осенью 2023 года.