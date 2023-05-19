«Фантастическая работа». Министр обороны Британии Бен Уоллес хотел бы стать новым генсеком НАТО

19 мая, 08:57
Поделиться:
Бен Уоллес (Фото:REUTERS/Nadja Wohlleben)

Бен Уоллес (Фото:REUTERS/Nadja Wohlleben)

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес выразил заинтересованность в том, чтобы стать следующим генеральным секретарем НАТО.

Об этом он сказал во время поездки в Берлин, сообщает dpa.

По словам Уоллеса, эта должность — «фантастическая работа, и НАТО является невероятно важной частью всех наших гарантий». В то же время он подчеркнул, что такое решение должен принимать не он, а другие союзники по Альянсу.

Видео дня

Читайте также:
У Джонсона спросили, готов ли он стать генсеком НАТО. Экс-премьер сказал, что это «отличная мысль»

«Я всегда говорил, что это будет хорошая работа. Это работа, которая мне нравится. Но мне также нравится и та работа, которую я выполняю сейчас — быть министром обороны британского правительства во времена реформ и инвестиций, как и [глава Минобороны Германии] Борис Писториус», — сказал Уоллес.

Как пишет The Independent, премьер-министр Британии Риши Сунак не сказал прямо, поддержит ли он кандидатуру Уоллеса, однако подчеркнул, что тот «пользуется большим уважением среди своих коллег за ту роль, которую он сыграл».

«Сейчас он сосредоточен на поддержке Украины. И он прекрасно справляется с этой задачей», — сказал Сунак.

Читайте также:
Немецкие СМИ узнали, кто может возглавить НАТО вместо Столтенберга. Среди кандидатов — Тереза Мэй и премьер Нидерландов

Ранее нынешний генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что покинет пост осенью 2023 года.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Великобритания НАТО Бен Уоллес

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X