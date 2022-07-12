Беларусь начала командно-штабные учения на границе с Украиной 12 июля, 11:00 Беларусь проводит учения территориальных войск (Фото:Минобороны Беларуси/Telegram)

Во вторник, 12 июля, в Беларуси начались командно-штабные учения с участием территориальных войск в Гомельской области на границе с Украиной.

Как сообщили в Минобороны Беларуси в Telegram, учения пройдет с 12 по 14 июля.

В белорусском оборонном ведомстве отмечается, что цель учений — оценка готовности должностных лиц сформированных воинских частей территориальных войск выполнить учебно-боевые задачи и совершенствование навыков офицеров запаса в работе на пункте управления.

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В ходе учения белорусские военные отработают охрану и оборону объекта территориальной обороны и несение службы на контрольно-пропускном пункте в ходе участия в выполнении мер военного положения.

Беларусь объявила о начале «мобилизационных учений» у границы с Украиной.

В конце мая в минобороны Беларуси объявили, что по поручению Лукашенко создадут «народное ополчение». 7 июня в белорусской армии начались занятия по «боевой готовности». Также захвативший власть в Беларуси режим Лукашенко начал тренировки по «переходу из мирного в военное время», сообщает украинская разведка.



Британская разведка считает, что Лукашенко балансирует между поддержкой войны РФ против Украины и желанием избежать прямого военного участия с риском западных санкций, украинского ответного удара и возможного недовольства в белорусских вооруженных силах.

Президент Владимир Зеленский 6 июня заявил, что риски повторного вторжения со стороны Беларуси минимальны, но Украина готовится ко всем возможным сценариям.

Белорусский диктатор Александр Лукашенко регулярно угрожает вмешательством Беларуси в войну в Украине.

Он безосновательно заявил, что Запад якобы стремится «выровнять фронт, чтобы он проходил Смоленск-Псков, Смоленск-Брянск-Курск и туда до Ростова», а Беларусь будто бы может стать жертвой, и допустил войну за западные регионы Украины.

Он также предупреждал, что «то, что происходит в Украине, — это начало» и якобы «один из элементов крупного передела мира». А еще — грозил Украине «мгновенным» ответным ударом в ответ на мнимые угрозы.

Украинская разведка сообщала, что Россия готовит провокации, чтобы втянуть Беларусь в войну против Украины.

Российские военные и танки наступали на север Украины с территории Беларуси, также там размещены установки, с которых по территории Украины запускаются ракеты. Россия использует белорусские аэродромы для военных самолетов, инфраструктуру и больницы.



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