Беларусь продолжила военные учения c Россией до 13 марта — Беларускі Гаюн 3 марта, 20:38 Военные Беларуси (Фото:gur.gov.ua)

Обучение вооруженных сил Беларуси и России на территории РБ продлили по меньшей мере до 13 марта.

Об этом сообщает мониторинговая группа Беларускі Гаюн.

Согласно графику, 4−5 марта станут выходными для некоторых полигонов, а другие, где сконцентрированы силы россии, будут работать без перерыва: Осиповичский, Доманово, Лепельский, Обуз-Лесновский.

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На полигонах Гожский и Неман обучение продлено до 10 марта; на Борисовском и Брестском — до 11 марта, на Осиповичском, Доманово, Лепельском — до 12 марта; на Обуз-Лесновском — до 13 марта.

«Таким образом, мы видим очередное продолжение учений на неделю на белорусских полигонах, которые идут с 29 апреля 2022 года. Общее количество продолжений составляет 45 недели», — говорится в сообщении.

В мониторинговой группе считают, что вооруженные силы РБ улучшают навыки, становятся более подготовленными к обороне, но они не готовы к наступательным действиям из-за отсутствия реального боевого опыта.