МиГ-31 взлетал в Беларуси без А-50, вероятность запуска ракет Кинжал снизилась — Беларускі Гаюн 3 марта, 16:47 Спутниковый снимок аэродрома Мачулищи 28 февраля (Фото:Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

Российский истребитель МиГ-31К в пятницу, 3 марта, взлетал с аэродрома Мачулищи без сопровождения самолета ДРЛО А-50У, несмотря на утверждения пропагандистов, что он не пострадал в результате атаки. Об этом сообщает мониторинговый проект Беларускі Гаюн в Telegram.

«МиГ-31К ВКС РФ взлетел в 09:00 и приземлился назад в 11:01. Вместе с ним взлетал истребитель сопровождения с аэродрома Барановичи. Однако в связи с отсутствием в небе над Беларусью ДРЛО А-50У, вероятность запуска гиперзвуковых аэробаллистических ракет Кинжал с МиГ-31К ВКС РФ немного снизилась», — заявил проект.



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По данным Гаюна, А-50У накануне направился из Беларуси на 325-й Авиационный ремонтный завод в Таганроге, идя на высоте до 4 км. Такая высота считается безопасной для экипажа при разгерметизации в полете. Беларусские пропагандисты заявляли, что самолет якобы «отправился на облет государственной границы Республики Беларусь», который, по их версии, продолжается уже 25 часов, хотя без дозаправки А-50 может летать до 9,3 часов.

26 февраля на беларусском военном аэродроме Мачулищи, который использует российская авиация, прозвучали взрывы. По предварительным данным, был поврежден самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У ВКС РФ.



Глава беларусской оппозиционной инициативы BYPOL Александр Азаров сообщил, что диверсию организовали беларусские партизаны.



После атаки беларусские пограничники усилили проверку на выезде из страны. По данным правозащитной организации Вясна, после взрыва были задержаны по меньшей мере шесть человек.



Беларускі Гаюн 2 марта сообщил, что А-50 улетел в Россию — предположительно, на 25-й Авиационный ремонтный завод в Таганроге.



В BYPOL заявили, что у самолета могут быть повреждены трехкоординатная радиолокационная станция (локатор) и повреждения в районе обтекателя антенны спутниковой радиолинии в передней части. По словам инициативы, атаку провели с помощью двух дронов, которые несли по 200 грамм взрывчатки в тротиловом эквиваленте и поражающий элемент — металлические шары.



Единственный возможный признак повреждения самолета на спутниковых снимках — следы темных пятен на антенне РЛС самолета и более темное правое крыло.

