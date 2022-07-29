Беларусь продлила военные учения возле границы Украины
Александр Лукашенко с силовиками (Фото:Администрация президента Беларуси)
Военные учения в Беларуси продлены как минимум до 6 августа — общее количество таких «продлений» составляет 14 недель.
Об этом сообщает Беларускі Гаюн.
О продлении свидетельствует график проведения учений на белорусских полигонах. Для некоторых полигонов выходным станет 30−31 июля.
Еженедельное продление учений продолжается в Беларуси с 29 апреля. В целом Беларусь продлевает их уже 14 недель.
В общем, продление учений на белорусских полигонах на данный момент выглядит так:
- Борисовский (227-й) до 06.08;
- Стрельбище № 1 под Минском (Уручье) до 06.08;
- Гожский (под Гродно) до 05.08;
- Брестский до 06.08;
- Репище (Осиповичи) до 05.08;
- Марьина Горка до 06.08;
- Лосвидо (под Витебском) до 06.08;
- Неман (под Березовкой) до 05.08;
- Обуз-Лесной (под Барановичами) 05.08;
- Чепелево (под Слонимом) до 05.08;
- Доманово (под Ивацевичами) до 05.08;
- Стрельбище под Старыми Дорогами до 05.08;
- Заслоново (под Лепелем) до 06.08.
Мониторинговая группа сообщает, что продолжает следить за действиями и передвижениями ВС РФ и ВС РБ по территории Беларуси.
23 июля глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что украинцам не стоит переживать из-за продолжения военных учений в Беларуси.
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