Беларусь продлила военные учения возле границы Украины 29 июля, 22:03 Александр Лукашенко с силовиками (Фото:Администрация президента Беларуси)

Военные учения в Беларуси продлены как минимум до 6 августа — общее количество таких «продлений» составляет 14 недель.

Об этом сообщает Беларускі Гаюн.

О продлении свидетельствует график проведения учений на белорусских полигонах. Для некоторых полигонов выходным станет 30−31 июля.

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Еженедельное продление учений продолжается в Беларуси с 29 апреля. В целом Беларусь продлевает их уже 14 недель.

В общем, продление учений на белорусских полигонах на данный момент выглядит так:

Борисовский ( 227-й) до 06.08;

227-й) до 06.08; Стрельбище № 1 под Минском ( Уручье) до 06.08;

Уручье) до 06.08; Гожский ( под Гродно) до 05.08;

под Гродно) до 05.08; Брестский до 06.08;

Репище ( Осиповичи) до 05.08;

Осиповичи) до 05.08; Марьина Горка до 06.08;

Лосвидо ( под Витебском) до 06.08;

под Витебском) до 06.08; Неман ( под Березовкой) до 05.08;

под Березовкой) до 05.08; Обуз-Лесной ( под Барановичами) 05.08;

под Барановичами) 05.08; Чепелево ( под Слонимом) до 05.08;

под Слонимом) до 05.08; Доманово ( под Ивацевичами) до 05.08;

под Ивацевичами) до 05.08; Стрельбище под Старыми Дорогами до 05.08;

Заслоново ( под Лепелем) до 06.08.

Мониторинговая группа сообщает, что продолжает следить за действиями и передвижениями ВС РФ и ВС РБ по территории Беларуси.

23 июля глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что украинцам не стоит переживать из-за продолжения военных учений в Беларуси.

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