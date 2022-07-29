Беларусь продлила военные учения возле границы Украины

29 июля, 22:03
Александр Лукашенко с силовиками (Фото:Администрация президента Беларуси)

Александр Лукашенко с силовиками (Фото:Администрация президента Беларуси)

Военные учения в Беларуси продлены как минимум до 6 августа — общее количество таких «продлений» составляет 14 недель.

Об этом сообщает Беларускі Гаюн.

О продлении свидетельствует график проведения учений на белорусских полигонах. Для некоторых полигонов выходным станет 30−31 июля.

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Еженедельное продление учений продолжается в Беларуси с 29 апреля. В целом Беларусь продлевает их уже 14 недель.

В общем, продление учений на белорусских полигонах на данный момент выглядит так:

  • Борисовский (227-й) до 06.08;
  • Стрельбище № 1 под Минском (Уручье) до 06.08;
  • Гожский (под Гродно) до 05.08;
  • Брестский до 06.08;
  • Репище (Осиповичи) до 05.08;
  • Марьина Горка до 06.08;
  • Лосвидо (под Витебском) до 06.08;
  • Неман (под Березовкой) до 05.08;
  • Обуз-Лесной (под Барановичами) 05.08;
  • Чепелево (под Слонимом) до 05.08;
  • Доманово (под Ивацевичами) до 05.08;
  • Стрельбище под Старыми Дорогами до 05.08;
  • Заслоново (под Лепелем) до 06.08.

Мониторинговая группа сообщает, что продолжает следить за действиями и передвижениями ВС РФ и ВС РБ по территории Беларуси.

23 июля глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что украинцам не стоит переживать из-за продолжения военных учений в Беларуси.

https://www.youtube.com/watch?v=0hSbgjcfcQg
Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Военные учения Российская агрессия Беларусь Война России против Украины

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