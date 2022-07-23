Продолжение военных учений в Беларуси: Буданов заявил, что не следует демонизировать ситуацию 23 июля, 09:06 Кирилл Буданов (Фото:Александр Медведев/НВ)

Глава управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что украинцам не стоит переживать из-за продолжения военных учений в Беларуси.

«Мы все отслеживаем и знаем. Не следует демонизировать ситуацию с Беларусью и как-то сильно опасаться определенных действий», — сказал он в эфире телемарафона.

По его словам, «если следить за всем этим хламом, который вбрасывается через СМИ», Беларусь «должна была атаковать» Украину за это время где-то, наверное, пять раз.

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«Я вам еще раз говорю. Ничего сейчас там не будет», – сказал глава ГУР.

21 июля Беларусь продолжила военные учения вблизи границ с Украиной. Теперь они продлятся минимум до 31 июля.

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