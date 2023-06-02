Споткнулся о мешок. Байден упал на сцене военной академии в Колорадо 2 июня, 04:20 Джо Байден упал (Фото:WKYC Channel 3/ скриншот youtube)

Президент США Джо Байден упал на сцене после вручения дипломов на открытии академии Военно-воздушных сил в штате Колорадо.

Об этом сообщает AP.



Байден споткнулся о мешок с песком. Ему помог подняться офицер ВВС, а также двое сотрудников секретной службы США.

Зрители, включая некоторых членов официальной делегации на сцене, с беспокойством наблюдали за тем, как Байден, который в возрасте 80 лет является старейшим президентом в истории США, вернулся на свое место, чтобы увидеть конец церемонии.

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«Я споткнулся о мешок с песком», — сказал президент с улыбкой журналистам, когда он вернулся в Белый дом.