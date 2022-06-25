Печальный день для США. Байден раскритиковал отмену конституционного права на аборт 25 июня, 04:11 Цей матеріал також доступний українською Джо Байден (Фото:REUTERS/Elizabeth Frantz)

Президент США Джо Байден раскритиковал решение Верховного суда об отмене конституционного права на аборт. Он призвал Конгресс закрепить это право на федеральном уровне.

Об этом пишет ABC News.



По словам Байдена, это «печальный день для страны».

Байден сказал, что, по его мнению, решение по делу Роу против Уэйда было правильным, и назвал решение Верховного суда «трагической ошибкой», которая не должна быть окончательной. По его словам, это решение перевернуло весы правосудия и лишило женщин фундаментальных прав в США.

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В пятницу, 24 июня, в США Верховный суд отменил решение 50-летней давности, согласно которому аборты были легализованы по всей стране.

13 штатов уже приняли так называемые триггерные законы, которые автоматически запрещают аборты после решения Верховного суда. Ряд других, вероятно, вскоре примут новые ограничения.

Согласно исследованию организации Planned Parenthood, в общей сложности ожидается, что доступ к абортам будет закрыт для около 36 миллионов женщин репродуктивного возраста.

Ро против Вейда — принятое в 1973 году историческое решение Верховного суда США, которым утверждено, что Конституция США защищает свободу беременной женщины сделать аборт без избыточных государственных ограничений.

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