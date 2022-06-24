Дело Роу против Уэйда. Верховный суд США отменил конституционное право на аборт, существовавшее почти 50 лет

24 июня, 17:37
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Верховный суд США отменил право на аборт (Фото:REUTERS/Emily Elconin)

Верховный суд США отменил право на аборт (Фото:REUTERS/Emily Elconin)

В пятницу, 24 июня, в США Верховный суд отменил решение 50-летней давности, согласно которому аборты были легализованы по всей стране.

Об этом сообщает ВВС.

Речь идет о решении в деле Роу против Уэйда.

Теперь в США отдельные штаты смогут запретить эту процедуру. Ожидается, что половина штатов введет новые ограничения или запреты.

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13 штатов уже приняли так называемые триггерные законы, которые автоматически запрещают аборты после решения Верховного суда. Ряд других, вероятно, вскоре примут новые ограничения.

Согласно исследованию организации Planned Parenthood, в общей сложности ожидается, что доступ к абортам будет закрыт для около 36 миллионов женщин репродуктивного возраста.

Ро против Вейда — принятое в 1973 году историческое решение Верховного суда США, которым утверждено, что Конституция США защищает свободу беременной женщины сделать аборт без избыточных государственных ограничений.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   США Аборты Запрет абортов

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