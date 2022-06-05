Байдена с женой эвакуировали из дома: частный самолет вошел в ограниченное воздушное пространство

5 июня, 01:46
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Никакой угрозы Байдену или его семье нет (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Никакой угрозы Байдену или его семье нет (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Президента США Джо Байдена и первую леди Джилл Байден эвакуировали из их дома в городке Рехобот-Бич, штат Делавер. Небольшой частный самолет вошел в ограниченное воздушное пространство.

Об этом пишет CNN со ссылкой на представителя Белого дома.

Отмечается, что эвакуацию провели как защитную меру в субботу, 5 июня, после того, как небольшой частный самолет вошел в ограниченное воздушное пространство.

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« Небольшой частный самолет вошел в ограниченное воздушное пространство… были предприняты меры предосторожности. Никакой угрозы президенту или его семье нет», - сказал чиновник.

Впоследствии он добавил, что президент и первая леди уже вернулись в свою резиденцию. Белый дом сообщил прессе о случившемся почти через час после инцидента.

https://twitter.com/alanhenney/status/1533139316087603200?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1533139316087603200%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.unian.ua%2Fworld%2Fbaydena-z-druzhinoyu-ekstreno-evakuyuvali-v-bezpechne-misce-novini-ssha-novini-svitu-11854326.html
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Секретная служба США подтвердила впоследствии, что небольшой самолет по ошибке вошел в ограниченное воздушное пространство у пляжного дома Байденов.

Сегодня около 13:00 частный самолет вошел в ограниченное воздушное пространство над  Рехоботом , штат Делавер, после ошибочного проникновения в охраняемую зону. Самолет был немедленно выведен из ограниченного воздушного пространства. Секретная служба США проведет беседу с пилотом», — заявил представитель ведомства Энтони Гульельми.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   США Эвакуация Джо Байден Джилл Байден

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