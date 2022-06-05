Байдена с женой эвакуировали из дома: частный самолет вошел в ограниченное воздушное пространство
Никакой угрозы Байдену или его семье нет (Фото:REUTERS/Leah Millis)
Президента США Джо Байдена и первую леди Джилл Байден эвакуировали из их дома в городке Рехобот-Бич, штат Делавер. Небольшой частный самолет вошел в ограниченное воздушное пространство.
Об этом пишет CNN со ссылкой на представителя Белого дома.
Отмечается, что эвакуацию провели как защитную меру в субботу, 5 июня, после того, как небольшой частный самолет вошел в ограниченное воздушное пространство.
« Небольшой частный самолет вошел в ограниченное воздушное пространство… были предприняты меры предосторожности. Никакой угрозы президенту или его семье нет», - сказал чиновник.
Впоследствии он добавил, что президент и первая леди уже вернулись в свою резиденцию. Белый дом сообщил прессе о случившемся почти через час после инцидента.
Секретная служба США подтвердила впоследствии, что небольшой самолет по ошибке вошел в ограниченное воздушное пространство у пляжного дома Байденов.
Сегодня около 13:00 частный самолет вошел в ограниченное воздушное пространство над Рехоботом , штат Делавер, после ошибочного проникновения в охраняемую зону. Самолет был немедленно выведен из ограниченного воздушного пространства. Секретная служба США проведет беседу с пилотом», — заявил представитель ведомства Энтони Гульельми.
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